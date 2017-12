Zo vermijd je dat je dom en incompetent overkomt op je werk Kate Raw

Woorden zijn krachtig, ook op de werkvloer. Je schiet jezelf al snel in de voet zonder dat je het beseft. Een paar do's en don'ts op een rijtje als je competent wil overkomen bij collega's en bazen.

Zeg “en”, niet “maar”

Het jaar loopt op zijn einde en plots steken al die vervelende taakjes de kop op die je vooruit bent blijven schuiven. Het is verleidelijk om te zeggen dat je graag aanwezig bent op de laatste teammeeting, maar dat je dan geen tijd hebt om die ene nota uit te schrijven.

Je praat jezelf eigenlijk aan dat je jouw opdrachten niet rond krijgt en je hebt het nog niet eens geprobeerd. Als je zegt: “Ik ben graag aanwezig op de laatste team meeting en werk daarna mijn nota af”, komen je hersenen in creatieve modus. Misschien kan je iets vroeger uit de meeting weg, of kan je een collega vragen om te helpen met de nota?

hoe kom je als beste uit een sollicitatiegesprek? Zo maak je het verschil volgens rekruteerders en CEO's

Zeg “wat”, niet “waarom”

Een slechte presentatie voor je bazen: we vrezen en kennen het allemaal. En we krijgen die ervaring maar niet uit ons hoofd: “Waarom oefende ik de presentatie niet vaker?”.

Kwel jezelf niet. Denk liever “Wat kan ik doen om de volgende keer beter te presteren?” Vind het antwoord op die vraag en je overtuigt jouw bazen van een gezonde leercurve.

Zeg “ik weet het niet, én…”

De gemiddelde mens is geen bodemloze put van kennis - jammer! Natuurlijk weet je niet uit het blote hoofd exact hoeveel vrachtwagens jouw internationaal transportbedrijf in de vloot heeft. Maar als iemand om die informatie vraagt, is “Ik weet het niet” ook maar een weinig bevredigend antwoord. Dan geef je beter gewoon toe dat je het niet vanbuiten weet – mensen vinden dat sympathiek – én dat je het onmiddellijk voor de vraagsteller zal nagaan, wat je dan ook doet.

Zeg soms “nee”, niet altijd “ja”

Wie altijd “ja” zegt tegen nieuwe opdrachten, komt vroeg of laat in nauwe schoentjes terecht door tijdsdruk. Dat heeft een negatief effect op de kwaliteit van jouw werk, waardoor je na verloop van tijd ook een slechte reputatie krijgt.

Zeg liever: “Ik zou graag mee aan dat project werken, maar dan moet ik deze andere opdracht uitstellen. Is dat OK?” Samen met je baas bekijk je dan met welke deadlines geschoven kunnen worden. Sta op je strepen wat de kwaliteit van je werk betreft en de hoeveelheid tijd die je nodig hebt om die lat te kunnen halen.

