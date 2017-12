Zo kan je volgend jaar voordelig bijverdienen Uitbreiding flexi-jobs vanaf 1 januari 2018 Kristina Rybouchkina

Vanaf 1 januari 2018 worden de flexi-jobs uitgebreid. Lijkt het jou wat om na je uren te beginnen bijklussen? Wij zetten de praktische regels even op een rijtje.

Voor wie?

Om op 1 januari te mogen starten met een flexi-job moet je ofwel drie kwartalen geleden (dus in dit voorbeeld de volledige periode van april t.e.m. juni 2017) minstens 4/5 aan de slag zijn geweest bij een Belgische werkgever, ofwel gepensioneerd zijn.

Waarom zou je kiezen voor een flexi-job?

Bruto staat bij flexi-jobs gelijk aan netto. Je betaalt dus geen belastingen of sociale bijdragen op je flexiloon. Er is wel ruimte voorzien op je belastingbrief om dat aan te geven, maar de aangifte is puur pro forma. Het basis flexiloon bedraagt 9,18 euro per uur, maar bij sommige werkgevers verdien je meer.

Zijn er nog extraatjes aan verbonden?

Als flexi-werknemer bouw je sociale rechten op. Je prestaties tellen dus mee voor je werkloosheidsverzekering, je pensioen, vakantierechten, … Dat wil ook zeggen dat je 7,67% vakantiegeld ontvangt. Dat wordt meteen gestort, samen met je verloning.

In welke sectoren kan je aan de slag?

Naast de horeca kan je voortaan ook flexi-jobben bij kleine zelfstandigen zoals bakkers, slagers, groenten- en fruitwinkels, kappers, schoonheidsspecialisten en buurtwinkels. Ook bij middelgrote levensmiddelenbedrijven en warenhuizen zijn er mogelijkheden.

Heb je een contract nodig?

Voor je start moet je een raamovereenkomst ondertekenen met een aantal verplichte vermeldingen over de flexi-job. Een bijkomende schriftelijke arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een specifieke taak is niet verplicht, je mag dat ook mondeling afspreken. Je werkgever houdt je prestaties en aanwezigheid bij via een dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte).

Mag je verlof nemen voor je flexi-job?

Ja, je mag wettelijke vakantie opnemen bij je hoofdwerkgever om te gaan bijklussen. Let wel, bij thematische verloven zoals ouderschapsverlof en tijdskrediet gelden specifieke regels. Neem contact op met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om zeker te zijn of je in jouw persoonlijke situatie geen overtreding begaat.

