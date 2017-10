Zijn dit de saaiste jobs ter wereld? Joni Horemans

08u00

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Vacature Volgens een Volgens een onderzoek van professor arbeidspsychologie Hans De Witte (KU Leuven) loopt 5,9% van de Vlamingen het risico om een bore-out te ontwikkelen. Het zijn vooral mensen in een lagere functie, vaak aan het begin van hun carrière, die er gemiddeld iets meer mee af te rekenen krijgen. In deze jobs let je dus beter goed op dat je je niet te veel verveelt.

Administratief bediende

Je werk is vaak routinematig en vereist geen al te grote intellectuele inspanning. Zeker indien je nood hebt aan veel prikkels, zit je dan ook niet helemaal op je plaats in een lagere kantoorjob. Probeer zoveel mogelijk afwisseling te brengen in je werk door je te verdiepen in het bedrijf. Vraag bijvoorbeeld of je een bepaald congres mag bijwonen of help een collega die net te veel werk heeft. Probeer je te specialiseren in een richting die je interesseert. Eens je promotie hebt gemaakt, zal alles er veel anders uitzien.



Operator productielijn

Zolang je geen moordende werktempo opgelegd krijgt, staat bandwerk in de industrie er niet om bekend erg uitdagend te zijn. In het eerste geval is je risico op een burn-out groot, in het andere loert een bore-out om de hoek. Zoek daarom een goed evenwicht en bespreek bij je indiensttreding wat je doorgroeimogelijkheden zijn. Vraag indien nodig of je een extra opleiding kunt volgen.



Transporteur

Je bent als transporteur vaak lang in je eentje op de baan. Na een tijd kan dit erg afmattend zijn. Probeer daarom variatie te brengen in je dagelijkse werk. Neem eens een andere route, luister naar de radio en maak een praatje met collega's of klanten. Informeer bij je leidinggevende achter een ander traject of een nieuwe functie.



Onthaalmedewerker

Vraag aan je baas of je andere taken kan integreren wanneer er niet veel bezoekers zijn. Misschien kan je meeschrijven aan een interessant project of elders een handje helpen tot je weer aan de balie opgeroepen wordt? Denk na over suggesties tot verbetering en laat je creativiteit de vrije loop.



Bewakingsagent/suppoost

Tenzij je net aan het werk bent tijdens die éne roofoverval in 50 jaar, kan je werk als bewakingsagent behoorlijk saai zijn. Verruim je opdracht door bijvoorbeeld bezoekers wegwijs te maken en informatie te geven waar nodig (documenteer je). Netwerk zoveel mogelijk. Je weet nooit waar dat je nog brengt.



Lees ook:

In deze jobs verdien je veel geld voor weinig uren

Doe de test: Loop jij risico op een bore-out?

Bore-out in Vlaanderen: 5 procent verveelt zich te pletter



Bron: vacature.com.