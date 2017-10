Wordt solliciteren via virtual reality de nieuwe trend? Kristina Rybouchkina

Bron: vacature.com 0 rv Vacature Weet je niet of een job in de productie wel iets voor jou is? Unilin, producent van onder andere Quick-Step vloeren, panelen, daksystemen en isolatieplaten, gunt je dankzij virtual reality een kijkje achter de fabrieksschermen. 'Potentiële sollicitanten kunnen dankzij een interactief spel ontdekken of ze zich thuis zouden voelen in ons bedrijf', klinkt het.

Je moet je geen science-fictionachtige toestanden voorstellen bij de nieuwe hr-tool van Unilin. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling om je avatar naar het sollicitatiegesprek te sturen, zo ver staan we vandaag nog niet. Maar onze huidige technologie biedt wel heel wat mogelijkheden om een werkplek mooi in beeld te brengen en daar speelt Unilin handig op in. 'Een bedrijfsfilmpje is leuk om sollicitanten kennis te laten maken met je firma, maar je kan zo'n filmpje maar op één manier bekijken. Bij virtual reality is dat niet het geval. Virtual reality geeft je de kans om het heft in eigen handen te nemen en 360* rond te kijken, alsof je echt in het bedrijf aanwezig bent. Zo zie je veel meer', legt Talent Director NICK LEENAERT uit.



Technisch talent

Het bedrijf is vooral op zoek naar technisch talent, en dat is nu eenmaal schaars. 'Innovatie is een van de belangrijkste waarden van onze organisatie', vervolgt Nick Leenaert. 'We werken met de nieuwste machines en we optimaliseren continu onze producten. Die aanpak trekken we ook door in ons hr-beleid. Op deze manier willen we kandidaten warm maken voor een carrière bij Unilin.'



Opleiding op de werkvloer

Ook als je nog geen ervaring hebt in een productieomgeving, kan je solliciteren. 'Wij organiseren opleidingen op de werkvloer voor kandidaten die interesse hebben in techniek en erg gemotiveerd en leergierig zijn. Maar mensen die nooit eerder in de productie hebben gewerkt zijn vaak wat terughoudend om te solliciteren', weet de Talent Director. 'Ze weten niet wat ze moeten verwachten, of ze kunnen zich geen beeld vormen van de taken van een operator of machinebedienaar. Daarom brengen we die nu in beeld. Je kan via virtual reality zien hoe machinebedienaars producten controleren, parameters instellen, storingen oplossen, meettoestellen installeren, ... Nadien kan je met de geïntegreerde gamingtechnologie zelf een keertje proberen.' Daarvoor hoef je niet naar het bedrijf te trekken, het kan gewoon bij je thuis. 'Je ziet onze fabriek op je computer- of smartphonescherm. Om de beleving nog intenser te maken, kan je gebruik maken van een VR-bril. Heb je dat niet, dan kan je ook een kartonnen 3D-brilletje gebruiken.'



