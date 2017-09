Word jij Machtige Museumdirecteur? Provincie Antwerpen is momenteel op zoek naar een directeur voor het Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum Redactie vacature.com

08u00

Bron: vacature.com 1 Standaard Uitgeverij Vacature "Miljaar, wat een geweldige job," zou Lambik zeggen. We kunnen hem geen ongelijk geven: de Provincie Antwerpen is momenteel op zoek naar een directeur voor het Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum. Schanulleke nog aan toe!

Wat moet je weten over het museum?

* Het Kindermuseum is niet zomaar een museum. Het is een echt doe-museum!

* Je kan er op bezoek bij Tante Sidonia en je komt te weten waar Willy Vandersteen de inspiratie voor zijn stripverhalen vandaan haalde.

* Tijdens interactieve rondleidingen maak je van dichtbij kennis met de hoofdpersonages uit de Suske en Wiske-reeks. Zo kan je in het labo van Barabas de verstrooide professor helpen bij het herstellen van zijn uitvindingen en kan je daarna ook je eigen uitvinding maken. Je reist samen met Sus en Wis naar verre landen met de teletijdmachine of de sampan.



Wat moet je weten als directeur?

* Wel, natuurlijk is het handig als jij je 'Op het eiland Amoras' kan onderscheiden van 'De Zwarte Madam' of 'Het Spaanse spook'.

* Je zal instaan voor het algemeen management.

* Je moet als directeur natuurlijk ook al wat ervaring hebben met leiding geven; knopen doorhakken, mensen overtuigen, netwerken, enz.

* Je bent daarnaast ook vertrouwd met de leefwereld van kinderen en kent manieren om educatief en creatief met hen aan de slag te gaan.

* Het museum stelt geen diplomavereisten. De kandidaten die niet beschikken over een masterdiploma dienen wel eerst een capaciteitsproef af te leggen.



Alle praktische info over de job vind je hier.



Lees ook:

7 jobs voor echte waaghalzen

6 goed betaalde deeltijdse jobs

10 jobs voor enthousiaste babbelaars



Bron: vacature.com.