Wil je doorgroeien? Pas op voor deze 5 hindernissen

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Vacature Zit jij al jarenlang op dezelfde stoel, terwijl je graag zou doorgroeien? Dan ligt dat niet per se aan je werkprestaties. Onderzoek toont aan dat er heel wat factoren zijn die je kans op een promotie kunnen verkleinen, hoe gemotiveerd je ook bent. Ga volgende checklist maar eens af.

1. Je werkt deeltijds

Werkgevers promoveren deeltijdse werknemers niet graag. Volgens hr-dienstverlener Securex denken zij automatisch dat je minder belang hecht aan je job als je niet elke dag aanwezig bent. Dat blijkt ook uit hun bevraging: amper 47% van de parttime werkende leidinggevenden zijn tevreden over de professionele groeikansen die ze hebben gekregen. En dat terwijl ander onderzoek zwart op wit bewijst dat deeltijdse medewerkers net zo goed gemotiveerd kunnen zijn als voltijdse. Zeg dat maar eens tegen je baas.



2. Je werkgever is een kmo

Doorgroeien is stukken moeilijker in een klein familiebedrijfje. De topfuncties blijven doorgaans binnen de familie en er zijn nu eenmaal maar een beperkt aantal leidinggevende posities als er sowieso al weinig werknemers zijn. Bij een kmo moet je dus éxtra hard je best doen.



3. Je bent een vrouw

Vrouwen moeten in het bedrijfsleven niet alleen opboksen tegen het glazen plafond, maar ook tegen de zogenaamde 'kleverige vloeren' die maken dat zij langer onderaan de carrièreladder blijven plakken. Zo toont een studie van de UGent aan dat mannen die zich kandidaat stellen voor een vacature boven hun huidig niveau nog altijd 50% meer kans hebben om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan vrouwen. Pijnlijk, en dat in 2017.



4. Soft skills? Wasda?

Het is niet omdat je een krak bent in je vak, dat je ook meteen een goede leider bent. Een positieve instelling, kordate en communicatieve vaardigheden én de kunst om anderen te motiveren om hun werk beter te doen zijn belangrijke eigenschappen voor leidinggevenden. Gelukkig kan je die zaken gaandeweg wel leren. Informeer dus eens bij je werkgever of je geen training mag volgen om je soft skills aan te scherpen.



5. Je werkgever heeft nog nooit gehoord van een loopbaanbeleid

Hoewel de meeste bedrijven interne mobiliteit officieel belangrijk vinden, heeft slechts 57% een echt loopbaanbeleid (bron: SD Worx). Bij 71% van de bedrijven is het bovendien volstrekt normaal dat je jarenlang dezelfde functie blijft uitoefenen. Is dat in jouw firma het geval, dan is het misschien hoog tijd om dat ter sprake te brengen op je volgende evaluatiegesprek.



