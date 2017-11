Werken in shiften heeft ook voordelen Redactie vacature.com

Er zijn ook voordelen verbonden aan in een ander ritme werken, zoals meer vrije tijd en premies. Elk weekend en elke avond vrij hebben: in veel jobs is het pure luxe. Werken in shiften hoort er voor veel werknemers gewoon bij. Gelukkig heeft ploegenarbeid ook enkele voordelen. In deze zes jobs werk je vaak buiten de kantooruren.

Politieagent

Ga je aan de slag bij de politie of andere hulpdiensten, dan kom je in veel gevallen in shiften terecht. Immers, ook ’s nachts en in het weekend heeft de burger nood aan veiligheid of hulp bij crisissituaties. Bij veel hulpdiensten klop je langere shiften. Het voordeel? Het aantal werkdagen is lager zodat je meer vrije dagen hebt.

Arts

Gynaecologen, spoedartsen, anesthesisten: verschillende artsen moeten geregeld ’s nachts opdraven. Een geboorte of spoedoperatie beperkt zich niet tot de kantooruren. Veel huisartsen verenigen zich in een huisartsenwachtpost. Zo wordt de druk van het shiftenwerk al een stuk minder.

Verpleeg- en zorgkundige

Ziekenhuizen en andere medische instellingen draaien 24 uur op 24. Om al die patiënten te verzorgen staat een leger gemotiveerde verpleeg- en zorgkundigen klaar. Voordeel is dat ze, net zoals de meeste andere mensen die in shiften werken, hun dienstrooster vooraf kennen. Het inplannen van activiteiten in de vrije tijd gaat zo wat makkelijker. En dreigen ze toch het feestje van het jaar te missen? Dan is er misschien wel een collega die een shift wilt wisselen.

Operator

De economie valt nooit stil. Veel productiebedrijven draaien dan ook continu. En dat geldt ook voor de vele machines die nodig zijn voor de productie van goederen. De operatoren die alles in goede banen leiden, werken dus ook vaak in shiften. Ook zij kennen dus een belangrijk voordeel van ploegenarbeid: je hebt geregeld vrij op een moment dat andere mensen moeten werken. En dan is de rij in de supermarkt korter, de wachtzaal leger en de cinema rustiger.

IT’er

In veel bedrijven is de IT cruciaal om een goede werking te garanderen. En als die bedrijven continu draaien, dan moet de IT dat ook doen. Zijn er problemen, dan moet de helpdesk optreden. Daarom bieden verschillende IT-bedrijven een 24/7-helpdesk aan. Daar zitten bekwame IT’ers die de problemen van hun klanten vliegensvlug oplossen. Zoals andere werknemers hebben ook IT’ers recht op een premie voor nacht-, zaterdag- of zondagwerk.

Chauffeur

Pakjesleveringen op zaterdag, de supermarkt die op maandagochtend bevoorraad moet zijn, maaltijden aan huis op de gekste uren: voor veel chauffeurs zijn kantooruren een vaag begrip. Een voordeel van dat nacht- en weekendwerk is dat het doorgaans wat rustiger is op de baan. Met het verkeersinfarct op weekdagen kan dat tellen.

Hier vind je alle jobs met een ploegendienst.

