Werken als ingenieur? Vier voordelen in engineering

Als ingenieur kom je in aanmerking voor razend interessante jobs met specifieke pluspunten. Dat ook jongeren zich daar steeds meer van bewust worden, blijkt uit cijfers van de technologiebarometer van technologiefederatie Agoria. Deze barometer volgt het aantal ingeschreven studenten in technische richtingen op. Het aantal jongeren dat kiest voor een ingenieursopleiding is duidelijk in stijgende lijn. Wat maakt een carrière als ingenieur zo interessant? Wij lijsten vier redenen op.

1. Breed gamma aan jobs

Wat hebben Gustave Eiffel, Neil Armstrong en Elon Musk (respectievelijk de bezieler van het Franse stratennetwerk, de eerste mens op de Maan en de oprichter van het elektrische automerk Tesla) gemeen? Alle drie zijn ze ingenieur van opleiding. Het is duidelijk: de carrièremogelijkheden van engineers zijn enorm divers. Er zijn weinig studierichtingen waar je zo veel kanten mee uit kan. En niet enkel in de privésector: met hun analytisch denkkader en technologische expertise kunnen engineers ook voor de overheid werken en als raadgever mee het beleid uitstippelen.

2. Financiële- en werkzekerheid

Als ingenieur kan je er van op aan dat je werk vindt dat bij je past. Bovendien prijken quasi alle jobs die worden uitgeoefend door engineers - zij het in de bouwsector, industrie, ICT en chemische of technologische sector - steevast bovenaan in de lijstjes van bestbetaalde beroepen ter wereld. En daar hoef je niet eens jaren ervaring voor te hebben: ook startende engineers verdienen een flinke duit, en genieten van een rits aan extralegale voordelen.

3. Je werk heeft een grote impact

Er zijn weinig mensen die zo'n impact kunnen hebben op het leven van anderen, als ingenieurs. Afhankelijk van hun specialisatie kunnen ze creatieve en baanbrekende oplossingen voor technische, organisatorische, technologische of natuurwetenschappelijke problemen in de praktijk brengen. Ingenieurs ontwikkelen bijvoorbeeld protheses voor mindervaliden, stippelen vervoersystemen van water en elektriciteit uit, bouwen mee aan de communicatietechnologieën van morgen of vergemakkelijken het transport van miljoenen mensen. En dat is nog maar het topje van de ijsberg.

4. De weg naar de top ligt open

Als ingenieur word je een belangrijke spil voor de organisatie waarvoor je werkt. Doordat ze vaak structureel en probleemoplossend denken, werken engineers doorgaans ook samen met IT, marketing, en tal van andere afdelingen. De combinatie van die centrale functie en de kruisbestuiving met andere divisies zorgt ervoor dat ze op termijn meer dan eens doorgroeien tot Chief Technology Officer (CTO), Chief Operations Officer (COO) of zelfs Chief Executive Officer (CEO).

