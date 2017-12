Welke job zou jij nu echt moeten uitoefenen? Doe de test! Julie Putseys

Werkgevers maken regelmatig gebruik van persoonlijkheidstesten wanneer ze de geschikte kandidaat zoeken voor een openstaande functie. Uiteraard zijn andere factoren zoals motivatie, ervaring en vaardigheden de doorslaggevende factoren bij een sollicitatie, maar het belang van persoonlijkheid valt niet te onderschatten. Niet iedereen beschikt over het juiste karakter om uit te blinken in een bepaalde job.

Kruis aan wat past

Ben je eerder extravert of introvert? Gesteld op orde of kan je goed om met chaos? Ben je nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen of houd je net van je vertrouwde patronen? Handel je meestal naar je eigenbelang of ben je altruïstisch ingesteld? Ben je empathisch of eerder hyperrationeel?

Wie over een gezonde dosis altruïsme beschikt en de zaken kan relativeren, zal goed op zijn plaats zitten in sectoren als de zorg, het onderwijs of de non-profit. Heb je een echte ‘winnaarsmentaliteit’ en wil je voortdurend uitgedaagd worden, dan is een job in de sales misschien wel ‘jouw ding’. Als je eerder creatief aangelegd bent en niet graag binnen de lijntjes kleurt, is er misschien wel een mooie toekomst voor jou in sectoren als cultuur, media, reclame of marketing.

Wat als ik het niet goed weet?

Dan ben je niet alleen! Veel mensen hebben eigenlijk geen flauw benul welke jobs er nu het best bij hun persoonlijkheid passen of waar ze echt goed in (zouden kunnen) zijn. Vul onze persoonlijkheidstest eens in, en we geven je al een duwtje in de goede richting. Dankzij de Big Five persoonlijkheidstest (de tegenhanger van mbti) krijg je immers al inzicht op de vijf hoofddimensies van je persoonlijkheid.

