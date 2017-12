Welk type collega ben jij? Matthias Van Milders

Met de ene collega werk je uitstekend samen, en rond de andere loop je met een grote boog heen. Veel kans dat dat iets te maken heeft met het type dat die collega is. Rekruterings- en selectiebureau Hays zet twaalf types op een rij en vertelt ook hoe je best met elk type omgaat.

De winnaar

Deze collega is de ideale werknemer. Elk bedrijf wil er wel één. Of meer. De winnaar kan leiding geven en is rustig en gestructureerd. Op die manier heeft hij al heel wat gerealiseerd. Toon je waardering voor de winnaar en probeer er intussen ook iets van op te steken.

De stille held

Buiten de schijnwerpers verricht de stille held belangrijk werk. Hij doet dan ook zijn stinkende best. Laat hem voelen dat zijn werk niet onopgemerkt blijft, maar dwing hem niet op een podium. Je mag de stille held wel wat uit zijn comfortzone halen.

De mentor

Vol goede bedoelingen zal de mentor zijn kennis met je delen. En daarbij geeft hij je graag een breder inzicht. Doe daar iets mee, gebruik die wijze raad om je loopbaan verder uit te bouwen. De kennis die een mentor je geeft is veel waard, of je nu een beginneling bent of al heel wat gewerkte jaren op de teller hebt.

De veteraan

Een vaste waarde in de organisatie, dat is de veteraan. Iedereen weet het, hijzelf niet in het minst. Wil je weten hoe het er vroeger aan toeging? Ga dan zeker te rade bij de veteraan. Zorg intussen dat hij zich betrokken voelt bij de informele babbels van vandaag.

De bondgenoot

Soms wordt een collega ook een vriend en dan heb je een bondgenoot. Je kan ermee praten over het werk, maar evengoed over je privéleven. En gaat het wat minder, dan is de bondgenoot er om je te steunen. Hou die band in ere, wie weet is dit wel een vriendschap voor het leven.

De komiek

Met een scheut humor kunnen spanningen vaak ontzenuwd worden. De collega die daarvoor zorgt, is de komiek. Dankzij hem gaat het er wat luchtiger aan toe. Gewoon meelachen is de boodschap, tenzij de komiek over de schreef gaat.

De roddelaar

Voor de laatste nieuwtjes over je collega’s moet je bij de roddelaar zijn. Al kan je gewoon blijven zitten: vaak komt hij de roddels zelf vertellen. Probeer je slim op te stellen. Neem de roddels met een korrel zout. Vertel niet verder wat je van de roddelaar hoort. En let op met wat je hem zelf vertelt.

De slijmbal

Op een goed blaadje staan bij de baas of het management, dat is het doel van de slijmbal. Het middel: complimentjes en gevlei. Laat hem maar doen, jij kiest best een andere manier om jouw prestaties te benadrukken. Want ook al ben je zelf geen slijmbal, het is aan te raden om jouw werk af en toe ook eens onder de aandacht van jouw leidinggevenden te brengen.

De zeurkous

Altijd klagen en zagen: een babbel met de zeurkous is geen pretje. Alles draait vierkant volgens hem. Maar laat je niet van de wijs brengen. De zeurkous is vaak gefrustreerd. Probeer in een gesprek vooral op de oplossingen te focussen. Misschien helpt dat hem wel. En zo ben jij alleszins geen zeurkous.

De politicus

Wees er maar zeker van dat de politicus een verborgen agenda heeft. Alert zijn is dus de boodschap. Want hij zal zich door niemand laten tegenhouden om die agenda te realiseren. Een gezonde portie wantrouwen is dan ook aangewezen in je omgang met de politicus.

De luilak

Geen klop doen en toch de indruk wekken dat hij druk in de weer is, het is de specialiteit van de luilak. Het echte werk schuift hij intussen door naar zijn collega’s. Heb je daar geen last van, negeer de luilak dan gewoon. Maar is dat wel zo, kaart dit gedrag dan aan.

Het groentje

Pas afgestudeerd of net aan de slag in het bedrijf is alles nieuw voor het groentje. Vergeet niet dat jij ooit ook zo begonnen bent. Help hem daarom als het kan en word zijn mentor. Geef hem goeie raad waaruit hij echt iets opsteekt.

Wist je dat persoonlijkheid een sterke invloed heeft op welke job bij jou past? Wil je weten welke job het best bij jouw persoonlijkheid aansluit, vul dan eens onze gloednieuwe persoonlijkheidstest in.

