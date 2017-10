Wat verdien je tijdens een staking? Redactie vacature.com

Heb ik recht op een vergoeding als ik staak? En als ik wil werken, maar ik kan dat niet omwille van een staking: krijg ik dan mijn loon toch uitbetaald?

Op dinsdag 10 oktober organiseert het ACOD een zogenaamde 'reactiedag'. De socialistische overheidsvakbond roept dan op tot een 24 urenstaking in de openbare sector. De definitie van een 'staking' zal je niet terugvinden in Belgische wettelijke bepalingen. Maar het recht op staken is wel internationaal erkend. Het staat immers in het Europees Sociaal Handvest. En ook de Belgische rechtspraak erkent het recht om niet te werken tijdens een staking.



Krijg ik een vergoeding als ik staak?

Jouw werkgever moet je geen loon betalen als je staakt. Ben je aangesloten bij een vakbond én erkent die de staking waaraan je deelneemt, dan krijg je een stakingsvergoeding. Zo betaalt het ACV 30 euro per dag aan een voltijdse werknemer en 15 euro aan een deeltijdse. Vanaf de tweede week van een staking stijgen deze bedragen. Vergelijk dat met een gemiddeld dagloon en je weet dat zo'n stakingsvergoeding niet staat voor een dagje vrijaf met loonbehoud. Gemiddelde lonen kan je bekijken in het Salariskompas.



Krijg ik mijn loon als ik niet staak?

Kom je aan op je werk, maar word je tegengehouden aan een stakingspost of kan je tijdens de werkdag je werk niet verderzetten door een staking? Dan heb je geen recht op je gewaarborgd dagloon.



Je hebt wel recht op jouw loon als je niet op je werk raakt wegens een aangekondigde staking, bijvoorbeeld van het openbaar vervoer. Je moet dan wel alle inspanningen doen om toch op je werk te raken, door bijvoorbeeld vroeger te vertrekken of een ander vervoersmiddel te kiezen. Kom je te laat door de extra drukte op de weg, dan is je werkgever niet verplicht jou te betalen voor de verloren tijd.



Lees ook: hoeveel verdien je bij de overheid?



Word je verhinderd om te werken, dan word je beschouwd als een tijdelijke werkloze. Dat zou kunnen resulteren in het recht op een vergoeding. Het Beheerscomité van de RVA beslist daarover. In de meeste gevallen beslist het comité echter om geen vergoeding toe te kennen.



Alternatieven voor een stakingsdag

Raak je op een stakingsdag niet op je werk? Of moet je er heel veel moeite voor doen? Dan kan je ook kiezen voor een dagje thuiswerk of een onverwachte vrije dag. Uiteraard moet je daarvoor wel de goedkeuring krijgen van jouw werkgever.



