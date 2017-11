Wat kan je verdienen in de gezondheidszorg? Laure Boterdaele

Met een diploma als zorg- of verpleegkundige vind je bijna gegarandeerd een baan. Jobs in de zorgsector zijn dan ook al jaren hardnekkige knelpuntberoepen. In de gezondheidszorg werken, betekent vaak ook werken in een ploegensysteem of tijdens het weekend en feestdagen. Hiervoor word je uiteraard wel extra vergoed. Deze premies komen boven op jouw loon. Maar hoeveel verdien je nu eigenlijk in de gezondheidszorg?

Voor de lonen in de zorgsector gelden er barema's, tabellen met daarin de minimumlonen per jaren dienst. Die loonschalen worden per sector afgesproken door werkgevers en vakbonden in zogenaamde collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). Het salaris stijgt naargelang de werknemer anciënniteit opbouwt of doorgroeit in zijn of haar carrière. Zorginstellingen zijn niet verplicht die barema's te volgen, maar het loon dat ze uitbetalen mag nooit lager zijn dan wat er in de cao bepaald is.



Jouw loon

In de zorgsector beginnen werken zonder diploma hoger onderwijs is mogelijk. Gemiddeld verdien je als starter dan zo'n 2.225€. Heb je een bachelordiploma (het vroegere A1-diploma), dan kan je op een loon van gemiddeld 2.326€ rekenen. Voor een masterdiploma is dit 2.912€. Naarmate je meer ervaring hebt opgebouwd, zie je ook jouw salaris toenemen. Zo zal het na 5 jaar aangedikt zijn tot gemiddeld 2.540€ als niet-kaderlid, en 3.277€ als kaderlid. Na 20 jaar mag je een salaris tussen 3.435€ (niet-kaderlid) en 4.939€ (kaderlid) verwachten in de gezondheidszorg.



Vergoedingen voor weekend- of nachtwerk

Werken in het ziekenhuis, in de thuisverpleging of ouderenzorg betekent vaak ook werken in het weekend, op een feestdag of 's nachts. Hiervoor word je natuurlijk wel vergoed. Hieronder een overzicht van de supplementen die je naast jouw gewoon loon krijgt in privé ziekenhuizen en psychiatrische zorgcentra:



Werken op zaterdag: 26%

Werken op zondag of feestdag: 56%

Avondprestatie (19h-20h): 20%.



Bovenop dit alles heb je ook recht op extralegale voordelen in deze sector. Ongeveer 75% krijgt een eindejaarspremie en ongeveer 35% een 13e maand. Maaltijdcheques krijgt 54% (niet-kaderleden) tot 58% (kaderleden). Een bedrijfswagen krijgt slechts 12% van de niet-kaderleden en 34% van de kaderleden. 62% van de niet-kaderleden krijgt een hospitalisatieverzekering, tegenover 68% van de kaderleden. Van thuis werken is moeilijker: slechts 10% van de niet-kaderleden en 24% van de kaderleden heeft hier de mogelijkheid tot.



