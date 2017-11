Wat je vooral wel/niet moet doen als je een crush hebt op een collega Julie Putseys

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Als je samenwerkt, maakt het de zaken iets complexer. Het sleutelwoord is dan professionaliteit. Vacature Verliefd op je collega? Je bent niet alleen. Eén op drie werknemers heeft het al eens vlaggen gehad en één op tien koppels kent elkaar van op het werk. Ben jij ook verliefd op een collega? Lees dan vooral verder als je niet goed weet wat gedaan.

Voel je niet schuldig

Het is compleet normaal dat je verliefd wordt op een collega. “Werknemers hebben namelijk veel contact met elkaar en menselijk contact kan altijd leiden tot een of andere verliefdheid”, zegt professor Alfons Vansteenwegen, seksuoloog en relatietherapeut aan de KU Leuven.

Ook als je een vaste relatie hebt, kan je plots een crush voor iemand ontwikkelen. “Voel je niet schuldig dan,” aldus Vansteenwegen, “want je kan er helemaal niets aan doen dat je verliefd wordt. Je kan het niet tegenhouden. Het overkomt je. Verliefdheid is een kleine psychose waarbij je bepaalde eigenschappen op iemand projecteert. Ook als er helemaal niets mis is met je huidige relatie, kan je verliefd worden op een ander.”

Bespreek het met je partner (als je die hebt)

“Als je een vaste, exclusieve relatie hebt, ben ik er rotsvast van overtuigd dat je het best bespreekt met je partner”, meent Vansteenwegen. “Dan kan je met je tweeën erop reageren en sta je sterker. In de meeste gevallen komen koppels overeen dat ze het contact met de collega in kwestie matigen. Uiteraard kan dat nooit helemaal wegvallen – tenzij er iemand van werk verandert - maar extra contacten naast het werk vallen wel te vermijden.”

Maak een bewuste keuze

Als je geen relatie (meer) hebt, liggen de kaarten anders. “Als het wederzijds is, kan er eventueel een relatie uit voortgroeien. Dan moet je wel controleren of je voldoende met elkaar gemeen hebt, of je niet enkel gevoelsmatig met elkaar klikt. Hoe meer gelijkenissen, hoe groter de kans op een goede relatie.”

Dat je samenwerkt, maakt de zaken wel iets complexer. Je zal er moeten tegenkunnen dat er mogelijks eens geroddeld wordt over je relatie of – als jij of je partner in functie ondergeschikt is aan de andere – dat er gefluisterd wordt dat de ene de andere voorttrekt. En dan is er nog de kans dat je relatie stukloopt en dat dit de samenwerking in de toekomst zou verhinderen.

Maar deze problemen zijn overkomelijk, zegt Vansteenwegen. “Met iemand van op je werk kan je zeker een gezonde relatie hebben, ook als hij of zij boven je staat.”

Houd het vooral professioneel

Als je een vaste relatie met je collega begint, is het uiteraard onvermijdelijk om dit aan je andere medewerkers te laten weten. Ze zullen er normaal gezien geen probleem van maken. Maar houd het toch maar netjes: overdreven intimiteiten op de werkvloer zouden niet bepaald professioneel overkomen.

Het spreekt ook voor zich dat je je partner geen betere kansen geeft of voorttrekt in beoordelingen, vertelt Vansteenwegen. “Houd je nog meer dan anders – om geruchten te vermijden – aan de regels van het spel.”

Ken je rechten

En weet goed dat het je goede recht is om een relatie met een collega aan te gaan. Een werkgever zal dit misschien niet graag horen – uit vrees voor strubbelingen op het werk – maar kan je niet tegenhouden noch ontslagen als je ervoor kiest. Een relatie is een persoonlijke keuze die een hogere rechtswaarde heeft dan een arbeidscontract.

