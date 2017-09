Wat je als pakjesbezorger allemaal moet kunnen? Wel heel bijzondere dingen, volgens deze vacature FT

13u29 0 Photo News & RV Een militair opleiden en de minister technisch ondersteunen: een teamleider bezorging mag van geen kleintje vervaard zijn. Vacature Een vacature op de website van VDAB doet de wenkbrauwen fronsen. Accent Jobs is op zoek naar een 'teamleider bezorging' die in Zwijndrecht kan beginnen. Op het eerste gezicht een doodnormale vacature: de sollicitant maakt de planning op van leveringen, coacht en motiveert zijn team, werkt nieuwe collega's in,... Maar wie verder leest, komt ook iets anders tegen.

Het vereiste diploma: derde graad secundair onderwijs of een bachelordiploma. Wie aan de slag wil, spreekt best ook Frans en woont in Antwerpen. Allemaal doodnormaal. Wél opvallend: de jobgerelateerde competenties. Want wie de job wil, moet blijkbaar ook een krak zijn... in het opleiden van militair personeel. Nog op het lijstje: de minister, provinciegouverneurs en burgemeesters adviseren en technisch ondersteunen, scenario's van potentiële dreigingen opstellen en controleren of de militairen de regels wel naleven. Of hoe een job als pakjesbezorger plots een héél andere dimensie kan krijgen.

Lees ook Een maandloon van circa 3.500 euro volstaat om gelukkig te zijn

Op Facebook worden er al grapjes over gemaakt: "Duidelijk de functie van Commanding Officer bij de Compagnie Gevechtsgenie Paracommando bij het 11de GenieBataljon in Zwijndrecht", of: "Dit is een job als pakjesbezorger in Irak bij de Navy Seals, of niet?" Hoogstwaarschijnlijk gaat het om wat knip- en plakwerk dat ergens foutgelopen is. Wie interesse heeft, kan hier solliciteren.