Wat is voordeliger voor jou: extra cash of toch een bedrijfswagen?

Vanaf 1 januari 2018 treedt het nieuw mobiliteitsbudget in werking, waardoor werknemers hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor extra loon. 'Car for cash' heet het principe. Maar kiezen is niet simpel.

Daarom kies jij de auto

In veel sectoren, zoals de ICT, krijg je niet alleen een auto. Ook de kosten neemt de werkgever voor zijn rekening. Voor veel werknemers die op het gebruik van een auto staan, is een bedrijfswagen dus echt een serieuze maandelijkse kost minder.



Je bedrijfswagen maakt deel uit van je loon en is op die manier ook beschermd door de arbeidswetgeving. Zolang je bij dezelfde werkgever blijft, kan je op de beloofde auto rekenen. Dat kan eigenlijk enkel veranderen mocht je een compleet nieuwe functie gaan uitoefenen waarvoor je ook een nieuw contract moet tekenen - en dan nog gebeurt het uiterst zelden dat een eerder extralegaal voordeel terug afgenomen wordt.



Gebruik je jouw auto ook privé? Dan beschouwt de fiscus dit als een belastbaar voordeel waarop bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden.



Zo bereken je je belastbaar voordeel

Bedrijven bieden hun werknemers in de plaats van een loonsverhoging vaak een bedrijfswagen aan. Wanneer dit voertuig ook voor privédoeleinden gebruikt mag worden, spreekt men van een voordeel in natura. In de zin van de fiscale wetgeving spreekt men van een voordeel alle aard (VAA).



Heb je een bedrijfswagen ter beschikking die je ook privé mag gebruiken, dan beschouwt de fiscus dit als een belastbaar voordeel. Dat voordeel wordt op je loonfiche bij de gewone betaalbare voordelen gevoegd waarop bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden.



Het voordeel in natura van een bedrijfswagen wordt berekend volgens een speciale formule.



Deze formule houdt rekening met:

· De cataloguswaarde van de wagen (en de werkelijk betaalde btw) · De CO²-uitstoot van de wagen



Berekening VAA voor het privégebruik van een bedrijfswagen:

Diesel

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 89)) /100 x 6/7



Benzine

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 107)) /100 x 6/7



Het bekomen voordeel alle aard mag nooit lager liggen dan 820 euro per jaar. Dit basisbedrag wordt elk jaar geïndexeerd. Voor 2016 bedraagt het 1.280 euro per jaar.





Wil jij een job die bedrijfswageninclusief is? Bij deze vacatures behoort een bedrijfswagen tot het verloningspakket.





Daarom kies jij toch maar de cash

Wie voor de centen kiest, kiest ook voor een stukje vrijheid. Je beslist zelf waaraan je dat geld uitgeeft: je hypotheek, een nieuwe outfit, of een oldtimer.



Heb je of wil je een nieuwe job? Dan moet je natuurlijk ook die auto achterlaten. Hecht je nooit te hard aan het gemak van een bedrijfswagen. Zeker voor milennial-jobhoppers is meer loon een veilige keuze, dan val je niet plots zonder vervoermiddel.



Als je de bedrijfswagen links laat liggen, heb je meer centen om in groene alternatieven te steken. Heel wat werkgevers bieden ecocheques aan die je in een goede (elektrische) fiets kan steken en belonen je met een fietsvergoeding. Ook je abonnement voor openbaar vervoer wordt bijna altijd integraal terugbetaald.



Maar hoe zit het nu met die Car for Cash?

Nog even de feiten op een rij: werkgevers kunnen de cash for car slechts invoeren als ze al minstens drie jaar bedrijfswagens geven aan hun personeel. Werknemers die hun bedrijfswagen willen inruilen voor geld, moeten de voorbije drie jaar minstens twaalf maanden ononderbroken een salariswagen hebben gehad. Bovendien moet dat zeker drie maanden het geval zijn vooraleer de aanvraag gebeurt.



Hoe wordt het mobiliteitsbudget berekend?

Hoeveel het mobiliteitsbudget jaarlijks zal bedragen, wordt berekend op basis van de volgende formules:

Als je als werknemer geen eigen bijdrage voor persoonlijk gebruik betaalt: cataloguswaarde van de auto x 6/7de x 20%.

Betaal je wel een eigen bijdrage voor eigen gebruik: (cataloguswaarde - eigen bijdrage) x 6/7de x 20%.

Wie een tankkaart heeft: bovenstaande formules + 20%.



Wat is jouw mening over de salariswagen? Doe mee aan de enquête en maak kans op een leuke prijs!



