Wanneer recruiter op einde van sollicitatiegesprek vraagt of je nog vragen hebt, trap dan niet in deze val avh

30 januari 2018

15u32

Bron: Business Insider; Glassdoor 0 Vacature Op het einde van een sollicitatiegesprek krijg je meestal nog één laatste vraag: “Heb je nog vragen?” Het is een vraag waarbij je nog een laatste keer kan bewijzen dat jij de geschikte persoon bent voor de job, maar met een slecht antwoord kan je al het goede van het gesprek uitwissen. Wees dus voorzichtig en trap niet in de val die voor veel sollicitanten fataal is.

Robert Hohman is de CEO van Glassdoor, een website waarop huidige en voormalige werknemers bedrijven en het bedrijfsmanagement anoniem kunnen beoordelen. Hij laat zijn licht schijnen over een vraag die de meeste sollicitanten ooit wel eens hebben gekregen: “Heb je nog vragen?” Hohman waarschuwt voor een te specifiek antwoord op die vraag.

Lees verder onder de foto.

“Wees een beetje voorzichtig met het stellen van heel specifieke vragen”, vertelt Hohman aan Business Insider. “Soms komt er iemand langs die zijn huiswerk heeft gedaan en oprecht denkt dat hij onze problemen helemaal begrijpt.” Maar door te specifieke vragen te stellen laat je misschien zien dat je toch niet zoveel weet over het bedrijf.

“Te specifieke vragen onthullen soms dat iemand niet echt verstand heeft van het onderwerp waar hij over spreekt en aannames maakt die niet waar zijn”, zegt Hohman.

Een voorbeeld

“Misschien lees je op Glassdoor dat een aantal salesmedewerkers niet blij zijn en moeite hebben met het halen van targets. Als je dan binnenkomt en zegt: “Ik denk dat de productiviteit bij sales laag is. Wat is het plan om dat aan te pakken?” Stel dat het waar is, dan is dat mogelijk erg indrukwekkend. Toch is het gevaarlijk. Je hebt een kans van 50 procent dat het niet waar is. Het mes snijdt aan twee kanten.”

Welke vraag kan je dan wel stellen? Hohman heeft een goed alternatief: “Kun je mij vertellen welke kant het bedrijf op wil?”