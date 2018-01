Waarom we vooral zelf moeten zorgen dat onze job niet te zwaar wordt Kristina Rybouchkina

20 januari 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 Vacature Aangezien er na jarenlang gebakkelei nog geen consensus is over een lijst met zware beroepen, rijst de bedenking of het wel noodzakelijk is om jobs in te delen in de categorieën ‘zwaar’ en ‘minder zwaar’. Waarom focussen we ons niet gewoon op de vraag hoe je belastende jobs doenbaar houdt?

Terwijl arbeidspsycholoog dr. Hans De Witte niet gelooft in een lijst van zware beroepen zonder bijkomend wetenschappelijk onderzoek, is Frank Vander Sijpe, director HR Research bij hr-dienstverlener Securex, carrement geen voorstander van zo’n overzicht. “Beroepen evolueren heel snel. Er worden constant nieuwe technologieën geïntroduceerd, takenpakketten veranderen, jobs worden gecreëerd. Als je een lijst maakt, zal je continu bezig zijn met die te updaten. Bovendien evolueren niet alleen jobs, maar ook mensen. De levensfase waarin een individu zich bevindt, zal mee bepalen hoe hij of zij zijn werk ervaart. Geen kinderen, kleine kinderen, al dan niet een partner die thuisblijft voor het huishouden, dementerende ouders … Al die zaken hebben een grote invloed op je werkbeleving. Het is dus goed mogelijk dat je op een bepaald moment in je leven je job absoluut niet zwaar vindt, terwijl hetzelfde werk enkele jaren later nauwelijks houdbaar wordt.”

Jobhoppen

De oplossing volgens de onderzoeker? Jobhoppen! “In België heerst nog sterk het idee dat je heel je leven dezelfde job moet uitoefenen. Denk maar aan leerkrachten. Ik kan me voorstellen dat je zo’n carrière kiest vanuit passie voor het vak, maar na verloop van tijd kan het best uitputtend worden om dag in dag uit met een grote groep leerlingen bezig te zijn. De ontevredenheid stijgt. Toch gaat de gemiddelde leerkracht er niet aan denken om van werk te veranderen, want hij of zij is intussen vastbenoemd, hij of zij werkt dicht bij huis, hij of zij heeft veel rechten opgebouwd, enz. Dat is jammer! Eigenlijk is het jouw verantwoordelijkheid als werknemer om steeds een plan B in je achterhoofd te hebben. Stel jezelf regelmatig de vraag wat je wil doen als je jouw job niet meer kan uitvoeren. Blijf ervoor openstaan om nieuwe dingen bij te leren en andere sectoren te verkennen.”

Tamara Verhasselt (30) heeft exact op die manier geredeneerd. Omdat ze houdt van kinderen ging ze acht jaar geleden aan de slag als kinderverzorgster. Alleen voelde ze al snel dat de job zwaarder was dan ze had verwacht. “Je zit als kinderverzorger continu in gehuil en lawaai. Dat wist ik natuurlijk op voorhand, maar het effect daarvan had ik onderschat. Bovendien kampen kinderdagverblijven vaak met een tekort aan personeel. Daardoor heb je geen seconde rust. Je bent aan de lopende band bezig met eten geven, verversen, troosten, spelen, eten geven, verversen … En je moet ook nog eens ogen op je achterhoofd hebben! Je kan toch geen kindje uit het oog verliezen. Veel collega’s hebben rugklachten, want we bukken ons vaak om op ooghoogte van de kinderen te spelen, we zitten op kleine stoeltjes … Ik haal veel voldoening uit mijn werk, dus ik blijf dit nog even doen. Maar ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik dit niet kan volhouden tot mijn pensioen. Daarom studeer ik momenteel bij als administratief vastgoedbediende. Die job zou ik op termijn willen combineren met een eigen hondenpension in bijberoep, het diploma daarvoor heb ik ook al behaald. Iets volledig anders, maar ik heb er nu al heel veel zin in.”

"Wie zijn job te zwaar vindt en daarom ontslag neemt, zet financieel vaak een serieuze stap achteruit. Natuurlijk is de sprong dan veel te groot voor veel werknemers!" Frank Vander Sijpe (Securex)

Houdbaarheidsdatum op werk

Allemaal goed en wel, maar bijstuderen na de werkuren is helaas niet iedereen gegeven. “Daarom zouden er maatregelen moeten komen die het echt gemakkelijker maken om je om te scholen en/of van werk te veranderen”, vindt Frank Vander Sijpe. “Als je nu zelf ontslag neemt, zet je financieel een serieuze stap achteruit. Natuurlijk is de sprong dus veel te groot voor veel werknemers! Ik ben voorstander van een soort in de tijd beperkte tegemoetkoming voor mensen die zo’n beslissing nemen. Er moet ook meer werk gemaakt worden van interne mobiliteit binnen bedrijven. Denk maar aan een zelfstandige metselaar. Die zal eerst zelf metsen. Later gaat hij enkele werkkrachten aanwerven, hij wordt ploegchef en werfleider. Naarmate hij ouder wordt, zal hij het zware werk doorgeven aan zijn zoon, maar zelf blijft hij wel actief binnen zijn bedrijf en gaat hij bijvoorbeeld nieuwe klanten aantrekken. Zoiets zou in de praktijk mogelijk moeten zijn voor alle werknemers, in elk bedrijf. In plaats van te debatteren over een lijst van zware beroepen, zouden we beter nadenken over hoe we de arbeidsmarkt meer mobiel kunnen maken. Want volgens mij staat er op élke job een houdbaarheidsdatum.”

