Waarom verpleegkundigen de nieuwe superhelden zijn

In de categorie 'zware jobs' mogen verpleegkundigen niet ontbreken. Onregelmatige uren, hoge werkdruk, veeleisende patiënten en eigenlijk helemaal geen spectaculair hoog loon: je zou hen voor minder heilig verklaren.

Hoge werkdruk

Verpleegkundigen staan vaak onder druk op hun werk. Door de vergrijzing nemen de uitdagingen toe, maar tegelijk is er een personeelstekort. Dat kan verpleegkundigen de nodige stress en bijkomende belasting bezorgen. Het aantal verpleegkundigen met een burn-out neemt dan ook toe.



Altijd paraat voor de patiënt

Beland je in een ziekenhuis of verzorgingscentrum, dan staat de verpleegkundige voor je klaar. Ook als hij of zij vuil of lastig werk moet doen. Of als de patiënt nogal veeleisend is. Empathie is dan ook een erg belangrijke eigenschap voor een verpleegkundige. Zeker als je rekening houdt met het feit dat veel patiënten niet de fijnste tijd van hun leven meemaken.



Geen toploon

Het loon van een verpleegkundige varieert naargelang het opleidingsniveau. Een gegradueerde in de verpleegkundige verdient 2390 euro bruto met vijf jaar anciënniteit. Heb je een bachelor op zak, dan wordt dat 2637 euro. Een hoofdverpleegkundige in een ziekenhuis verdient 3281 euro. Avond-, nacht- en weekendwerk leveren een extra premie op, net als bepaalde specialisaties. Dat loon is niet slecht, maar zo'n bijkomende vergoeding is nodig om een mooie cent te verdienen.



Wisselende werkuren

Verpleegkundigen werken vaak in een ploegenstelsel. Hun uren presteren ze ook 's nachts of in het weekend. Dat zorgt voor wisselende uren, met gevolgen voor gezondheid en sociaal leven. Bovendien kloppen verpleegkundigen vaak ook lange shiften, tot wel 12 uur.



Maar... het is een mooi beroep, zeggen ze zelf

Het lijkt misschien niet zo als je bovenstaand lijstje leest, maar verpleegkundige is een mooie job. Veel mensen stappen uit idealisme in het beroep. Je betekent écht iets voor je patiënten. Je kan in veel gevallen echt helpen, al is het met iets kleins. Reken daarbij nog alle punten die de job zwaar maken en je mag met gerust zeggen dat verpleegkundigen de nieuwe superhelden zijn. Move over, Avengers!



