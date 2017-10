Waarom het hoogste loon niet meer noodzakelijk naar de baas gaat Hermien Vanoost

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Vacature Een medewerker die meer verdient dan zijn/haar baas, het lijkt de wereld op zijn kop. En toch kijken ze er in sommige kennisbedrijven al lang niet meer van op. Wat is er aan de hand?

De slimste bovenaan, tot zeker twintig jaar geleden was het de algemene regel in managementland. De redenering was dat wie veel kennis had, ook wel de juiste man/vrouw op de juiste plaats zou zijn om het team te leiden. "Gelukkig weten de meeste bedrijven intussen beter", reageert BRIGITTE OVERSTEYNS, Management Consultant Reward bij SD Worx. "Ze hebben ingezien dat een expert niet per se een goede leidinggevende is en dat managen heel andere vaardigheden vergt."



Meer experts dan leidinggevenden

Zeker in de grote organisaties zien de loopbaanladders er vandaag anders uit, met enerzijds een traject voor wie zijn kennis wil verdiepen en anderzijds een traject voor wie zich organisatorisch wil ontwikkelen. Bij KBC bijvoorbeeld werken ze al ettelijke jaren met die indeling. Medewerkers moeten daardoor niet meer per se de managementladder op om carrière te maken. Ze kunnen ervoor kiezen om puur inhoudelijk bezig te zijn en expert te worden in een specifiek domein, zoals risicomanagement of ICT en finance. "Bijzonder is dat enkele van die specialisten intussen tot op het directieniveau zijn doorgegroeid, en dat terwijl ze zelf nooit een team hebben geleid", vertelt hr-verantwoordelijke FRANK NOTEN. In de toekomst zal dat scenario zich wellicht vaker herhalen. Het aantal expertfuncties in de bank is immers aan het stijgen, ten nadele van het aantal leidinggevende jobs. "We evolueren naar meer zelfsturende teams, waarbij de experts hun teamwerk zelf organiseren. De leidinggevende is eerder een coach dan een stuurman. Hij tekent de visie uit en inspireert het team."



Ook voor de loonvorming heeft die nieuwe benadering gevolgen. Zo is de leidinggevende niet altijd meer de best betaalde in het team. Dat stellen ze vast bij zowel bank-verzekeraar KBC als farmaceuticabedrijf Janssen. "Voor onze managers en experts gebruiken we dezelfde loonschalen", vertelt hr-directeur ANOUCK VAN HOYDONCK (Janssen). "Het is dus heel waarschijnlijk dat er in een team experts zitten die meer verdienen dan hun teamleider." Dat dat niet uitzonderlijk is, blijkt eveneens uit de salarisgegevens van SD Worx (dat de lonen van bijna 1 miljoen Belgische werknemers berekent): zo overstijgt het gemiddelde basisjaarloon van een senior Research & Development-ingenieur (68.800 euro) dat van een R&D-manager (66.120 euro) met zo'n 2.600 euro. De nuance komt van NICOLE BON, Senior hr Business Partner bij rekruteringsspecialist Page Group. Ook daar krijgen experts en leidinggevenden een evenwaardig carrièretraject en verloningspakket. Bij elke stap omhoog komt er 5 à 10 procent loon bij, al naargelang de behaalde doelstellingen. "Maar hoewel het theoretisch gezien zou kunnen dat een teamlid zijn manager loongewijs voorbijsteekt, gebeurt het in de praktijk zelden", verklaart Nicole Bon. "De leidinggevende blijft immers ook mee groeien."



Revolutie nog niet voor morgen

Voor alle duidelijkheid: in het overgrote deel van de bedrijven, sectoren en afdelingen blijft de klassieke (loon)verhouding tussen leidinggevende en medewerker nog altijd overeind. In de meer operationele omgevingen zal dat waarschijnlijk ook wel nog even zo blijven. "Ik zie het niet zo gauw gebeuren dat medewerkers in een callcenter hun leidinggevende overstijgen qua loon", reageert Brigitte Oversteyns. "In kennisbedrijven zal het in de toekomst vaker voorkomen."



De schaarste op de arbeidsmarkt kan deels aangeduid worden als oorzaak. Om zwaar gespecialiseerde profielen aan te trekken, moeten bedrijven immers alles uit de kast beginnen halen. De groeipaden die ze ontwikkelen, en de daarbij horende salarissen, zijn een manier om die specialisten perspectief te geven en hen in huis te houden. Een ander deel van de verklaring is de enorme toegevoegde waarde die kennis voor dergelijke bedrijven heeft. Grofweg zou je kunnen stellen dat kennisbedrijven die experts nodig hebben om te innoveren en om de toekomst van de onderneming te garanderen. Logisch dus dat daar een bijzonder aantrekkelijk loon tegenover staat.



"Met leidinggevenden alleen zullen we er niet meer komen", vat Nicole Bon het samen. "In deze tijden heeft een onderneming er alle baat bij dat medewerkers voor een experttraject kiezen. Als bedrijf kun je nooit te veel kennis en ervaring hebben." Medewerkers van die visie overtuigen is weliswaar niet altijd even gemakkelijk, ervaart Bon. Bij Page Group in België heeft nu ongeveer één op de drie consultants voor een parcours als specialist gekozen, de anderen zitten op een managementtraject. "Manager worden blijft voor velen dé ambitie. Dat het loonverschil tussen beide trajecten is weggewerkt, is alvast één argument meer om toch voor een loopbaan als expert te gaan."



Sommige van onze specialisten zijn directielid geworden, zonder ooit zelf een team te hebben geleid. Frank Noten, hr-verantwoordelijk KBC