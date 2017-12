Vijftigplussers hebben geen probleem met jongere baas Kristina Rybouchkina

De meeste werknemers (90%) met een jongere leidinggevende vinden het absoluut niet raar om verantwoording af te leggen aan iemand met minder jaren op de teller. De tijd waarin de ancien op de werkvloer automatisch gepromoveerd werd tot leidinggevende, ligt lang achter ons. Vandaag heeft slechts 28% van de werkende vijftigplussers een verantwoordelijke die even oud is of ouder. En dat vinden zij echt wel oké, zo blijkt uit een recente enquête van vacature.com.

De bevraging van vacature.com gebeurde vorige maand bij 813 momenteel aan het werk zijnde vijftigplussers. 10% gaf in de enquête aan geen leidinggevende te hebben, 62% zegt te werken voor een jongere baas. En, in tegenstelling tot wat het cliché misschien lang dicteerde, daar kijken de oudere respondenten tegenwoordig niet van op. De meeste werknemers met een jongere leidinggevende (90%) vinden het dus ook absoluut niet raar om verantwoording af te leggen aan iemand met minder jaren op de teller. Meer nog, 64% vindt dat zijn jongere leidinggevende beter op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen. Slechts 50% deelt diezelfde overtuiging over een leidinggevende die even oud is of ouder.

Ook geeft 54% van de respondenten aan veel te kunnen leren van zijn of haar jongere leidinggevende. Een significant verschil met de 46% die hetzelfde denkt over een baas die minstens even oud is.

Verder kunnen jongere leidinggevenden rekenen op minstens evenveel respect als oudere leidinggevenden, lijken ze de noden van hun werknemers minstens even goed te begrijpen en geven ze hun medewerkers ook in dezelfde mate het gevoel gerespecteerd te worden.

Hr hapert

Wil dat nu zeggen dat bedrijven vanaf nu beter systematisch jongere medewerkers kiezen om promotie te maken? Absoluut niet.

Levenslang leren op de werkvloer wordt steeds belangrijker, nu we met zijn allen langer op het werk moeten.

Vijftigplussers zijn daar sowieso ook toe bereid:

• 75% van de vijftigplussers onderneemt actie om mee te blijven met de technologische vooruitgang

• 78% geeft aan nog even goed mee te kunnen met de recentste computerprogramma’s en technologieën als 20 jaar geleden

Aan het hr-beleid van heel wat bedrijven naar hun oudere werknemers toe is dan weer duidelijk wél nog flink werk aan de winkel. Amper 38% van de respondenten vindt namelijk dat zijn of haar bedrijf voldoende ondersteuning biedt aan vijftigplussers om zich bij te scholen. Slechts 40% is van mening voldoende doorgroeimogelijkheden te krijgen.

Nieuwe kansen

Mogelijk is dat de reden waarom 46% van de respondenten stelt dat ze liever rustig uitbollen tot het tijd is om op pensioen te gaan. Slechts 31% geeft aan nog daadwerkelijk promotie te willen maken in deze latere fase van zijn of haar carrière. Vooral hooggeschoolde mannen die al in bepaalde mate leidinggeven, koesteren nog verder die ambitie. De ietwat pessimistische cijfers hangen waarschijnlijk nauw samen met het geloof in een promotie. Als je niet denkt dat je nieuwe kansen zal krijgen en dus geen nieuwe perspectieven in je job ziet, kan je hier moeilijk naar streven. Een spijtige zaak, want 84% van de vijftigplussers plant om voor zijn huidige werkgever aan de slag te blijven tot het pensioen. Het lijkt dus geen slecht idee om hen een duwtje in de rug geven, om zo hun motivatie op te krikken en hun jarenlange ervaring en kennis nog beter te kunnen aan te wenden ten voordele van het bedrijf.

