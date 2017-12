Vakantiedagen opnemen: ja, je moet! Joni Horemans

Je mag als werknemer niet vrijwillig afstand doen van je recht op vakantie: je moét je 20 dagen opnemen. Een werknemer moet zijn of haar wettelijke vakantie opnemen binnen de 12 maanden die volgen op het einde van het vakantiedienstjaar. Heb je momenteel nog dagen te goed, moet je die dus voor 31 december verzilveren.

De wet laat niet toe om vakantiedagen over te dragen naar volgend kalenderjaar. Dit geldt ook voor inhaalrust- of ADV-dagen.

Vakantie: ook een must voor workaholics

Het is de taak van de werkgever erop toe te zien dat werknemers hun vakantie opnemen. Dit kan bijvoorbeeld door personeelsleden ruim voor het einde van het jaar een overzicht bezorgen van hun tegoed aan vakantiedagen en te verzoeken deze voor 31 december op te nemen. Je baas dient hiervoor voldoende ruimte te geven en moet ook kunnen aantonen dat hij of zij je recht op vakantie op geen enkele manier heeft belemmerd. Staat hij het opnemen van je vakantie in de weg, kan hij/zij daarvoor een boete krijgen. Langs de andere kant mag je als werknemer ook niet vrijwillig afstand doen van je recht op vakantie. Jammer voor de workaholics onder ons, maar ook zij kunnen dus niet onder de jaarlijkse vakantie uit.

Overmacht?

Lukt het je desondanks niet om je wettelijke vakantiedagen netjes op te gebruiken, ben je ze kwijt. Bedienden lopen daarbij bovendien risico hun vakantiegeld te verliezen. Dit is het geval wanneer je voldoende kans had je vakantie op te nemen, maar het uit vrije wil niet deed. De werkgever is dan niet meer verplicht het vakantiegeld uit te betalen. Hij of zij kan wel ter compensatie bijvoorbeeld een premie toekennen, maar dat is vrijblijvend.

Indien de bediende echter in de onmogelijkheid verkeerde zijn vakantie op te nemen, heeft hij wel recht op het resterende vakantiegeld. Wanneer de werknemer bijvoorbeeld langdurig ziek was of moederschapsrust opnam, dient de werkgever het vakantiegeld voor de niet-opgenomen vakantiedagen voor 31 december over te maken.

Arbeiders krijgen elk jaar vanaf mei hun vakantiedagen uitbetaald door de RJV of vakantiekas. Dit bedrag is definitief verworven, ongeacht of de arbeider zijn vakantie nadien opneemt of niet.

Loopbaanrekening

Toch wordt het soms wel toegestaan, of liever: gedoogd, om vakantiedagen over te dragen. Het gaat dan niet om de wettelijke vakantiedagen, maar om bijkomende verlofdagen die op sectoraal- of ondernemingsvlak worden toegekend. De werkgever bepaalt de termijnen en toekenningsvoorwaarden van deze laatste zelf en legt ze vast in het arbeids- of ondernemingsreglement. Een systeem dat zo aan populariteit wint, is de loopbaanrekening. Je tegoed aan buitenwettelijke vakantiedagen komt op deze rekening terecht en je beslist zelf wanneer je er gebruik van maakt. Je kan zo desgewenst vakantie opsparen voor momenten later in je carrière wanneer je er meer nood aan hebt.

