Vacature in Dubai: weinig ervaring vereist, maandloon van 18.000 euro avh

17u12 48 Thinkstock/Allsop & Allsop Wordt Dubai straks jouw nieuwe werkplek? Vacature Op een dag vind je de job van je leven en die dag zou vandaag wel eens kunnen zijn. Een Britse immomakelaar zoekt iemand die hun zaken in Dubai kan regelen. Je hoeft niet veel ervaring te hebben en de gelukkige mag zich verwachten aan een ongelofelijk jaarloon van 225.000 euro.

Allsop & Allsop is een van de meest gerenommeerde Britse immokantoren van Groot-Brittannië. Voor hun tak in Dubai zoeken ze iemand die de sales kan behartigen. Erg veel ervaring is niet vereist, twee jaar ervaring in een salesomgeving is voldoende. Wat wél onontbeerlijk is voor de job, is drive. Het bedrijf zoekt iemand met tonnen motivatie die gebrand is op succes in de immobiliënwereld.

Het enige wat jij nog moet doen, is je CV opsturen. De rest wordt volledig geregeld door het HR-team van Allsop & Allsop, van de juiste visums tot welke fitnesszaal je best kiest in Dubai. Ook de verhuis en de zoektocht naar een nieuwe woonst worden volledig door het bedrijf geregeld.

Wie wordt aangenomen, mag zich verwachten aan een chique bedrijfswagen, opleidingen, twintig verlofdagen, riante commissies en incentives en een jaarloon om bij te duizelen. Starters mogen zich verwachten aan een loon tussen 84.000 en 225.000 euro.

De sollicitatieprocedure wordt afgehandeld in Londen of Liverpool. Stuur hier je CV door en wie weet schep jij binnenkort geld in Dubai.