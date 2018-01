Vacature.com lanceert Vic, de virtuele assistent die je aan een nieuwe job helpt "Hey, ik ben Vic"

"Dag Vic, ik zoek een job" Redactie vacature.com

29 januari 2018

06u00

Bron: vacature.com 0 Vacature Solliciteren, dat is one hell of a job : je moet overtuigende cv's en motivatiebrieven schrijven, het beste van jezelf geven tijdens sollicitatiegesprekken, succesvol selectieproeven en kennismakingsgesprekken doorstaan... Hulp is vaak méér dan welkom. Vacature.com maakt er een erezaak van om mensen doorheen hun hele loopbaan te begeleiden, met de juiste jobs, tips en tools. Om jobzoekers nog meer van dienst te zijn, lanceert vacature.com nu Vic, een virtuele jobassistent.

"Hey, ik ben Vic"

“Vic stelt relevante vragen om de jobzoeker zo goed mogelijk te leren kennen en op die manier de juiste job te vinden voor hem of haar. De kandidaat krijgt er dus een extra, meer interactieve zoektool bij die verder gaat dan de traditionele zoekmethode,” aldus Koen De Schouwer, digital product manager bij de Persgroep Online Services.

Dankzij gerichte vragen vindt chatbot Vic de juiste jobs voor de kandidaat Koen De Schouwer

In een eerste fase zal Vic zich vooral bezig houden met het vinden van de interessantste jobs. In de nabije toekomst zal hij zich echter gaan ontpoppen tot een heuse, quasi-persoonlijke jobcoach, die je ook concreet advies zal aanreiken door middel van tools en testen. Vic krijgt zelfs zijn eigen Facebookpagina, waar je hem zal kunnen pm’en via Messenger. PROBEER HIER VIC UIT.

(lees verder onder de foto)

Artificiële intelligentie en user experience

Voor de ontwikkeling van chatbot Vic deed vacature.com beroep op BotBakery, een spin-off van The House of Marketing. Dennis Peeters en Dennis De Cat van Botbakery leggen uit hoe het technisch in zijn werk gaat. “Vic bestaat eigenlijk uit een combinatie van advanced machine learning en NLP algoritmes. Die laten toe om veel verder te gaan dan enkel semantische matching van kernwoorden, waardoor de eindgebruiker veel relevantere resultaten krijgt. In essentie ontwikkelden we onze eigen api-engine (Botbakery platform®), die het mogelijk maakt verschillende technologieën met elkaar te verbinden om zo tot een unieke totaaloplossing te komen voor vacature.com.”

Met de ontwikkeling van Vic zetten vacature.com en BotBakery samen een eerste stap richting een toekomst waarin zaken als artificiële intelligentie, personalisatie en user experience ook op de (online) jobmarkt een veel grotere rol zullen gaan spelen.

Benieuwd? HIER KAN JE VIC UITPROBEREN.

Vic is ook consulteerbaar via Facebook.

Lees ook:

Een nieuw jaar, een nieuwe job?

Bereid je voor op het sollicitatiegesprek

Voorbeeld van een goede motivatiebrief

Bron: vacature.com.