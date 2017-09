Steeds meer meldingen van seksuele discriminatie op het werk Piet Verbeest

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontving het voorbije jaar ruim een kwart meer klachten rond seksisme en/of genderdiscriminatie op het werk. Zeven op de tien meldingen kwamen van vrouwen. Woedt de strijd der seksen op de werkvloer almaar heviger of trekt men sneller aan de alarmbel? Voor beide stellingen valt wel wat te zeggen, zo blijkt.

In 2016 liepen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 193 meldingen binnen van arbeidsgerelateerde discriminatie op basis van geslacht of gender. Sinds 2014 steeg het aantal klachten met 66%. "Zeker op het vlak van seksuele intimidatie is dit nog maar het puntje van het topje van de ijsberg", zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. "De aangiftebereidheid neemt zichtbaar toe. De grote aandacht van de media is daar zeker niet vreemd aan. Maar toch neemt hooguit een fractie van de benadeelden contact met ons op. We hebben er dus het raden naar hoeveel pijnlijke gevallen er zo onder de radar blijven."



Schaamte en schuldgevoelens

Een onderzoek van de sociale organisatie JUMP, uit de zomer van 2016, spreekt wat dat betreft boekdelen: liefst 94% van de vrouwen kreeg al te maken met seksisme op het werk. Eén op de twee liep op die manier al eens een promotie mis en 80% krijgt niet altijd het nodige respect. Bij 56% leidt dat tot een zekere schaamte en 19% voelt zich zelfs schuldig. Ruim 80% van de slachtoffers durft dan ook nooit de kat de bel aan te binden. "Dat is echt heel erg", verduidelijkt Liesbet Stevens. "Je kan op je werk pas echt presteren als je je veilig en beschermd weet. Enorm veel talent gaat verloren doordat discriminatie op grond van sekse of gender onvoldoende wordt aangepakt. De werkgever moet klaar en duidelijk stellen welk gedrag absoluut niet getolereerd wordt en daar vervolgens ook naar handelen. De overheid kan intussen nog een belangrijke rol spelen in een grotere verspreiding van goede praktijken. Omdat seksuele intimidatie zich doorgaans in een-op-eensituaties afspeelt, hebben met name veel mannen gewoon geen idee welke ellende vrouwen vaak moeten doorstaan. In de loop van volgend jaar gaat ook ons Instituut stappen zetten om deze problematiek beter in kaart te brengen. In de toekomst willen we bovendien een nieuw instrument aanreiken om seksuele intimidatie op het werk makkelijker bespreekbaar te maken."



De cijfers

94% vrouwen ervaart seksisme op het werk

Dat hallucinant cijfer komt uit een Europees onderzoek van sociale organisatie JUMP (2016) bij 3.300 mensen (waarvan 40% Belg). Bijna àlle respondenten (98%) gaven aan al slachtoffer te zijn geweest van seksisme op straat.



7,6% minder loon

Vrouwen worden voor dezelfde job nog steeds minder betaald. De loonkloof in België wordt elk jaar gelukkig wel wat kleiner. In 2007 bedroeg de loonkloof op basis van uurlonen nog 13,6%, nu 7,6% en die op jaarbasis 25,3%, nu 20,6%. In een nieuw rapport over de pensioenloonkloof (Gender Gap in Pensions: Looking ahead, mei 2017) trok de Europese Unie stevig aan de alarmbel: vrouwen krijgen in Europa gemiddeld 40% minder pensioen dan mannen.



4 op 10 Belgische vrouwen vinden dat vrouwen en mannen met dezelfde capaciteiten niet gelijk worden betaald of verloond.

Zo blijkt uit de Diversity at Work-enquête van Hays (2017). 1 op 5 van de vrouwelijke respondenten meent dat ze niet dezelfde carrièremogelijkheden krijgt als haar mannelijke collega's.



47,8% van de directiecomités in ons land telde in 2014 geen enkele vrouw.

In 39,1% zetelde één vrouw. De bedrijven van de 'Bel Small' tellen meer vrouwen (17,3%) in hun directiecomités dan de Bel20-bedrijven (15,2%).



Op het vlak van seksuele intimidatie weten we nog maar het puntje van het topje van de ijsberg. Liesbet Stevens