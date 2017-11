Op pensioen: de praktische kant belicht Piet Verbeest

08u00

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Voor een aantal zware beroepen zullen naar verwachting vanaf 2019 enkele gunstigere modaliteiten gelden. Vacature De regering wil mensen langer aan het werk houden, want anders dreigen onze pensioenen onbetaalbaar te worden. Dit zijn de huidige fundamenten op een rijtje.

1. Officieel

In België ligt de wettelijke pensioenleeftijd momenteel op 65 jaar. Ambtenaren moeten dan echt stoppen. Werknemers en zelfstandigen mogen in principe doorgaan zolang ze dat willen. Bij zeevarenden en sommige categorieën van mijnwerkers en luchtvaartpersoneel ligt de officiële pensioenleeftijd op 60. De meeste militairen hangen al op 56 hun baret aan de haak. In 2025 wordt de wettelijke pensioenleeftijd verhoogd tot 66 jaar (voor wie geboren is van 1960 tot ‘63) en in 2030 tot 67 jaar (voor iedereen geboren vanaf 1964).

2. Vervroegd

Wie aan bepaalde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet, kan kiezen voor een vervroegd pensioen. Tegenwoordig is de minimumleeftijd 62,5 jaar voor wie 41 loopbaanjaren op de teller heeft. Je kan ook stoppen op je 60ste na 43 jaar dienst of op je 61ste na 42 jaar. In 2018 verhoogt de minimumleeftijd naar 63 jaar. Wel voorzag de regering enkele overgangsmaatregelen voor mensen die al van plan waren om met vervroegd pensioen te gaan. Ben je momenteel 59 jaar, dan moet je maximaal twee jaar extra werken.

3. Work in progress

Voor een aantal zware beroepen zullen naar verwachting vanaf 2019 enkele gunstigere modaliteiten gelden. De betrokken werknemers zouden toch nog tussen 60 en 63 kunnen stoppen zonder pensioenrechten te verliezen. Als ze na hun 60ste blijven werken, verzekeren ze zich voor later bovendien van een hogere uitkering. Voorlopig is wel nog onduidelijk wat als een zwaar beroep zal worden beschouwd. Vakbonden en werkgevers zijn het wel al eens over vier basiscriteria: de fysieke zwaarte, de mentale of emotionele druk, het veiligheidsrisico en de werkorganisatie (zoals nacht- of ploegenarbeid). Onder meer politiemensen en brandweerlui komen dus in aanmerking.

4. Doe het zelf

De pensioenwebsite van de overheid (mypension.be) wordt geleidelijk aan uitgebouwd tot een online portaal voor alle gepersonaliseerde informatie. Zo kunnen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren daar nu al zelf berekenen vanaf wanneer ze exact met pensioen kunnen.

Carrièreadvies nodig?

Je krijgt het de hele maand gratis van de CarrièreCoaches van vacature.com. De CarrièreCoaches zijn vijf ervaringsdeskundige professionals die hun dagen vullen met thema’s waar heel wat mensen mee worstelen: solliciteren, het perfecte cv, rechten en plichten op de werkvloer, loopbaancoaching en welzijn op het werk.

Via deze weg stuur je een vraag naar de CarrièreCoach die je met jouw thema kan helpen. Hij of zij krijgt die vervolgens in de mailbox en stuurt je binnen de drie dagen een antwoord.

Lees ook:

Langer werken kan leiden tot minder pensioen

Kan je werkbaar werken tot aan je pensioen?

Werken na je 50ste

Bron: vacature.com.

Meer over België

werk

pensioen