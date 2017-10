Nooit geldzorgen met deze zorgjobs Joni Horemans

08u00

Bron: vacature.com 1 Shutterstock Vacature Werk je graag met mensen, ben je waarschijnlijk helemaal in je element met een baan in de zorgsector. Maar een interessante job uitoefenen, betekent gelukkig niet dat je moet inleveren aan loon. We plaatsen enkele goed betaalde zorgjobs in de kijker.

Zoals in elke sector, geldt ook in de zorg de vuistregel 'hoe meer je hebt gestudeerd, hoe beter je verdient'. Kies je voor een gespecialiseerde opleiding tot bijvoorbeeld anesthesist of orthodontist mag je een riant salaris verwachten. Een bruto maandloon van 10.000 euro is dan geen uitzondering. Ook andere specialisten, zoals cardiologen of longartsen, strijken al gauw iedere maand vier nulletjes op. Hiervoor dien je natuurlijk wel de nodige discipline op de schoolbanken op te brengen!



2.100€ minimum

Ben je geen overdreven gepassioneerde studiebol, raak je ook met een diploma van de hoge school al aardig ver in de zorgsector. Ergotherapeut of orthopedagoog zijn bijvoorbeeld zorgberoepen die je kan studeren op bachelorniveau. Op drie jaar behaal je een diploma en kan je aan de slag. Een mogelijke alternatieve job die je kan uitoefenen is begeleider in de sociale economie, een knelpuntberoep.



Maar ook als logopedist of kinesitherapeut kan je na een bachelorstudie meteen beginnen. Je krijgt weliswaar geen absoluut toploon, maar mag net als de andere bachelors toch vanaf het begin al rekenen op een mooie bruto vergoeding van minstens 2.270 euro. Naarmate je meer ervaring opbouwt, dikt dit bedrag verder aan. Ga je toch voor een master, bedraagt je startloon 2.380 euro. Een universitaire master levert maandelijks zelfs 2.780 euro op. Heb je echter de mogelijkheid of goesting niet om verder te studeren, krijg je met een middelbaar diploma als zorgkundige een startloon van bijna 2.100 euro. Geen slecht begin, lijkt ons.



Verantwoordelijkheid loont

En natuurlijk lonkt een mooie, werkzekere toekomst als verpleegkundige. Met je diploma kan je verschillende kanten op, die mee de hoogte van je loon zullen bepalen. Als nachtverpleegkundige ontvang je een hogere vergoeding, en ook wie kiest voor een privéziekenhuis of psychiatrisch verzorgingstehuis verdient wat meer. Je loon ligt daar vaak boven de 3.000 euro bruto. Kies je voor de thuisverpleging ga je als starter iedere maand met 2.400 euro naar huis.



Opklimmen is verder altijd een goed idee voor je portemonnee. Als diensthoofd opvoeden verdien je bijvoorbeeld een brutosalaris tussen 3.047 en 5.362 euro. Ben je diensthoofd gezinsondersteuning, mag je dan weer rekenen op een salaris tussen de 3.353,77 en 4.741,30 euro, afhankelijk van je anciënniteit. Schop je het tot directeur van een woonzorgcentrum kan je een gelijkaardig inkomen verwachten.



