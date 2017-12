Nog nooit zoveel bijklussers in Vlaanderen 4,5% van de werkende Vlamingen klust bij Kristina Rybouchkina

08u00

Bron: vacature.com 0 Shutterstock 5,6% van de hooggeschoolde werkkrachten heeft een bijkomende job heeft, tegenover 2,9% van de laaggeschoolden. Vacature Nog nooit waren er zo veel multi-jobbers in Vlaanderen. Maar liefst 126.532 werknemers hadden vorig jaar een bijverdienste, wat neerkomt 4,5% van de werkende bevolking. Maar wie zijn de mensen die zo vlijtig aan de slag gaan in hun vrije tijd? En waarom doen ze dat eigenlijk? De antwoorden zouden u nog kunnen verrassen.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat er diverse drijfveren kunnen zijn om een tweede baan te nemen. Het financiële aspect is er natuurlijk een van.

“Toen we een tijd geleden de situatie in Vlaanderen onder de loep namen, gingen we ervan uit dat vooral mensen met lagere inkomens een tweede job zouden hebben”, vertelt BOIS NEEFS, onderzoeker bij Steunpunt Werk. “We werden echter ietwat verrast door onze bevindingen. Het werd namelijk al snel duidelijk dat er een hoger percentage multi-jobbers was bij de hooggeschoolde en beter betaalde werknemers.”

Lees ook: 6 goed betaalde deeltijdse jobs

Vandaag zijn het nog steeds vooral de sterkere profielen op de arbeidsmarkt die aan multi-jobbing doen. Uit de meest recente gegevens van FOD Economie blijkt dat 5,6% van de hooggeschoolde werkkrachten een bijkomende job heeft, tegenover 2,9% van de laaggeschoolden. “Waarschijnlijk hebben die eersten gewoonweg meer kansen om er een verdienste bij te nemen”, verklaart Neefs. “Iemand die bepaalde kennis of expertise heeft opgebouwd tijdens zijn studies of bij zijn bedrijf, kan die gemakkelijk ook in een andere omgeving toepassen.”

Als (kleine) zelfstandige, bijvoorbeeld: ruim 66,2% van de Vlamingen met een tweede job beoefent zijn of haar extra baan op zelfstandige basis. Sommigen doen werk dat gelijkaardig is aan de hoofdjob. Anderen starten naast hun werk in dienstverband een totaal andere zaak als hobby, die ze al dan niet op termijn hopen uit te breiden naar een volwaardige verdienste. En als je gaat vragen waarom, dan regent het woorden als ‘afwisseling, zelfontplooiing, plezier in het werk en ondernemingszin’.

Geen mannenzaak meer

Wat zeker opvalt, is dat multi-jobben lange tijd vooral een mannenzaak was in Vlaanderen. In 2006 kluste 4,7% van de mannen bij, tegenover 2,6% van de vrouwen.

“Het klassieke rollenpatroon speelde hier waarschijnlijk een rol”, vermoedt Bois Neefs. De kloof is momenteel aan het verdwijnen, want de laatste jaren zit het aantal vrouwelijke multi-jobbers stevig in de lift. Het huidige recordpercentage hebben we zelfs aan vrouwen te danken. In 2016 was het aandeel werkende mannen met een bijverdienste hetzelfde als tien jaar ervoor: 4,7%. Bij de dames is het cijfer opgelopen tot 4,4%. Omdat meer mannen huishoudelijke taken opnemen, krijgen vrouwen ineens meer tijd voor zelfontplooiing via een tweede job?

“Dat kan,” beaamt Neefs voorzichtig, “maar er is ook een veel minder rooskleurige verklaring. De laatste tien jaar is het aantal werknemers met dienstencheques fel gestegen. Dat zijn vaak deeltijdse functies, die kunnen dienen als bijverdienste, en het zijn vooral vrouwen die dergelijke jobs uitoefenen. En dan spreken we in de meeste gevallen over multi-jobben uit pure financiële noodzaak.”

Toon me alle deeltijdse jobs

Lees ook:

6 goed betaalde deeltijdse jobs

Flexi-jobs: alle praktische info die je nodig hebt

Hoeveel verdien je in de horeca?

Bron: vacature.com.