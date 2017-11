Nog geen ervaring? Zo haal je volgens de experts toch die job binnen Piet Verbeest

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Vacature Op de arbeidsmarkt kan het er keihard aan toe gaan. De kandidatuur van wie niet over de juiste ervaring beschikt belandt meestal genadeloos in de prullenmand. Tenzij je met erg goede argumenten op de proppen komt om de rekruteerder te overtuigen. Drie recruiters vertellen ons waar zij tijdens de sollicitatieprocedure vooral op letten.

Sven Hubin, Talent Acquisition & Employer Branding Manager bij Lidl



Brief: We verwachten van jou een antwoord op de vraag waarom we jou zouden moeten kiezen. Je brief moet overtuigend en volledig zijn. We willen graag vernemen waarom je voor de job solliciteert, waarom je graag bij Lidl zou werken, welke specifieke kennis je hebt en in welke zin de job aansluit bij wie je bent. Kleine zaken maken vaak het verschil! Laat je brief door iemand nalezen, zo vermijd je hopelijk spelfouten. Houd het kort en krachtig. Herkauw niet je hele CV, maar beperk je tot de hoogtepunten. En zorg vooral voor een sterk begin en einde.



Cv: Geef ons een duidelijk beeld van wat je kan en wie je bent. Dit is voor ons namelijk hét criterium om je al of niet uit te nodigen voor een gesprek. Naast je naam, geboortedatum en adres vermeld je al je opleidingen en competenties. Als starter heb je wellicht weinig werkervaring, maar mocht dat toch het geval zijn, mag je daar gerust wat dieper op ingaan. Relevante hobby's zijn een pluspunt. In ieder geval: beperk je tot maximaal twee à drie pagina's en wees eerlijk.



Gesprek: Als je zo ver bent geraakt, hebben we sowieso een positief beeld van je. Geen enkele reden om nerveus te zijn! We willen gewoon even rustig met je praten, zodat we je nog wat beter leren kennen. Een goede eerste indruk is cruciaal. Kom dus op het afgesproken uur: niet te laat, maar evenmin veel te vroeg. Uiteraard ben je netjes gekleed en heb je een verzorgd voorkomen. Tijdens het gesprek gaan we je vragen wat je sterke en zwakke punten zijn en wat je over Lidl weet. Denk daar op voorhand al eens goed over na. Vraag je zeker af wat je zelf over je toekomstige job wil weten. En tot slot: blijf altijd jezelf. Het heeft geen enkele zin om je anders voor te doen dan je bent.



Ann Deprez, HR Manager bij Adifo Software in Maldegem



Brief: Aangezien wij bij Adifo vaak schoolverlaters aannemen, is je motivatiebrief voor ons heel belangrijk. Eigenlijk lever je daarmee een beetje je visitekaartje af. Een goed geschreven tekst, die duidelijk maakt dat je weet waarvoor je solliciteert en die aangeeft waarom jij dé kandidaat bent, is het beste toegangsticket tot een eerste gesprek. Het is sterk aan te raden om hier echt je werk van te maken en om blunders zoals een foutieve functietitel of verkeerd bedrijf absoluut te vermijden.



Cv: Het is leuk om te zien dat starters hier origineel uit de hoek komen. Maar zorg er wel voor dat je alle nodige informatie vermeldt en dat het overzichtelijk blijft. Wees bovendien compleet, want de gaten vinden de recruiters toch. De studieloopbaan liep niet bij iedereen van een leien dakje, dat begrijpen we, maar je bent er toch beter open en eerlijk over. Vermeld als schoolverlater zeker je stages en vakantiejobs. Sociaal engagement kan een stevige bonus zijn: zat je in een jeugdbeweging, ben je secretaris van een vereniging ... Dat zegt iets over je communicatieve vaardigheden. En omdat Adifo een uitgesproken internationaal georiënteerd bedrijf is, is het zeker positief dat je vermeldt dat je op Erasmus bent geweest of eventueel een andere buitenlandse ervaring hebt opgedaan. Talenkennis is voor ons een grote troef.



Gesprek: Hier kunnen we de starters alleen maar adviseren om zich goed voor te bereiden. Doe wat onderzoek naar het bedrijf en de functie. We merken snel of je de moeite hebt genomen om even onze website te consulteren en of je begrijpt wat we zoal doen. En durf als sollicitant vooral ook zelf vragen te stellen! Het is in ieders belang dat je weet waaraan je begint. Het is namelijk voor niemand leuk als op korte termijn blijkt dat het een mismatch is.





Katrien Dierickx, Hoofd Rekrutering & Selectie bij De Lijn



Algemeen: Maak een correcte analyse van wat we belangrijk vinden en speel daar zoveel mogelijk op in. Als je competenties bezit waar we nadrukkelijk naar vragen, zet die dan dubbel en dik in de verf. Als jij mij niet vertelt hoe goed je bent, kan het wel eens gebeuren dat je de eerste selectie niet overleeft. Als je daarentegen mijn interesse weet te wekken, geef ik je met plezier de kans om me in het kennismakingsgesprek helemaal te overtuigen. Vaardigheden die je bij je schoolstage of in het verenigingsleven hebt aangescherpt, zijn een meerwaarde.



Specifiek voor chauffeurs: Hiervan hebben we er jaarlijks makkelijk 500 nodig. De enige echte voorwaarde is dat je al twee jaar een rijbewijs B moet hebben. We meten in een selectietest en in het aanvullende gesprek onder meer je klantvriendelijkheid, stressbestendigheid en leervermogen. Slaag je daarvoor, dan start je een interne opleiding van zes tot zeven weken. We houden de selectie bewust heel algemeen omdat we een chauffeursbestand wensen dat een correcte weerspiegeling is van de maatschappij.



Specifiek voor technici: Ook hiervoor zoeken we elk jaar zo'n 100 kandidaten. We screenen vooral op diploma: een stevige kennis van mechanica is elementair en als het ook nog eens om automechanica gaat, zijn we sowieso geïnteresseerd. Wij leren je dan wel hoe je aan bussen en trams kan werken. Een motivatiebrief is geen verplichting: we willen liever geen vaardige technici mislopen omdat ze net iets minder schrijfvaardig zijn. Maar wie spontaan vermeldt dat hij elke vrije minuut aan zijn wagen zit te sleutelen, heeft uiteraard een streepje voor. En jongeren die een technische opleiding volgen, kan ik vast en zeker een stageplaats bij De Lijn aanbevelen. Wie daar goed uit de verf komt, zit al met één been binnen.



