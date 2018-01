Nieuw jaar, nieuwe job? Zo begin je eraan Matthias Van Milders

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Vacature Loop jij al even rond met het voornemen om van job te veranderen? Misschien is de start van het nieuwe jaar een goede aanleiding om er eindelijk werk van te maken. Het goede nieuws is dat je jezelf niet zomaar in een avontuur hoeft te storten. Wij geven je alvast enkele tips.

Solliciteer bij je huidige werkgever

Van baan veranderen hoeft niet te betekenen dat je ook van werkgever verandert. Heel wat bedrijven stimuleren interne mobiliteit en moedigen hun werknemers aan om binnen het bedrijf van job te veranderen. Heb je bijvoorbeeld een salesfunctie in jouw bedrijf? Dan is een verhuis naar de marketingafdeling misschien wel iets voor jou.

Begin als zelfstandige in bijberoep

Een eigen business, veel mensen dromen ervan. Toch waagt slechts een minderheid de sprong. Het bestaan als zelfstandige trekt aan, maar schrikt ook af door de onzekerheid. Er gewoon voor gaan is de beste manier om er achter te komen of het iets voor jou is. Ideaal om het te proberen is de combinatie van deeltijds werken als werknemer met een bijberoep als zelfstandige. Je betaalt in dat geval weinig sociale lasten als zelfstandige en je behoudt je rechten als loontrekkende.

Doe aan loopbaanbegeleiding

Overweeg je een wending in jouw carrière of heb je het echt gehad met je huidige job? En weet je tegelijk niet precies wat je wilt? Denk dan zeker aan loopbaanbegeleiding. Via persoonlijke begeleiding kom je meer te weten over jezelf en jouw competenties. En zo sta je sterker om beslissingen over jouw loopbaan te nemen. Met loopbaancheques compenseer je trouwens een heel groot stuk van de kostprijs.

TIP! Bij onze tools en testen vind je ook massa’s advies en hulpmiddelen zoals het salariskompas en de beroepskeuzetest, die je verder op weg kunnen helpen.

Praat erover

Vertel vrienden en familie dat je een nieuwe job overweegt. Het kan je niet alleen een concrete tip opleveren die je naar een bepaalde job leidt. De inspiratie van anderen kan je ook nieuwe inzichten geven. Misschien ben jij wel degene die de IT ruilt voor het onderwijs. Of omgekeerd.

Ga voor bijscholing

Je job wissel je niet zoals je kleren. Soms heb je eerst nood aan bijscholing voor je aan een nieuwe job kan beginnen. Denk maar aan de verpleger die grafisch ontwerper wil worden, of vice versa. Bijscholing vergt uiteraard tijd en energie. Maar het is een prima manier om je te verdiepen in je interesses en te ontdekken of een job in die richting echt iets voor jou is.

