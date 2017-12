Mooi loon kan ook zonder diploma van hogeschool of universiteit Kate Raw

08u00

Bron: vacature.com 1 Shutterstock Elke sector heeft mensen nodig met leiderskwaliteiten om teams te coachen en te begeleiden. Vacature Ook werknemers die niet verder studeerden aan een hogeschool of universiteit kunnen goedbetaalde jobs bemachtigen. Dit zijn enkele van die jobs.

Mecanicien of technieker

Een bedrijf kan enkel de beste machinerie op de markt brengen als ze investeert in goede mecaniciens en techniekers. Je voert zowel preventieve onderhoudswerken als herstellingen na verkoop uit. Ben je in een technische richting geschoold? Dat is mooi meegenomen, maar ook met enige ervaring en passie voor techniek ben je een aantrekkelijke kandidaat.

Ploegbaas

Elke sector heeft mensen nodig met leiderskwaliteiten om teams te coachen en te begeleiden. Als ploegbaas begon je zelf ooit 'op de vloer', zodat je perfect weet wat er leeft. Je hebt een sterk karakter met oog voor kwaliteit en veiligheid en een aangeboren talent om je collega’s te motiveren.

Personal assistant

Allround administratieve medewerkers zijn sowieso onmisbaar op het bureau van het hoger management. Je bent bij voorkeur meertalig, stressbestendig en flexibel, en springt op een discrete en betrouwbare manier om met gevoelige informatie. Dankzij jouw organisatorische talenten draait het bedrijf op wieltjes.

Chauffeur

Niet iedereen is gemaakt om het leven op een bureaustoel door te brengen. Zo saai! Klinkt dat herkenbaar? Dan zit je misschien meer op je plaats op de chauffeursstoel. Een rijbewijs hebben en goed en veilig kunnen rijden zijn natuurlijk een must, stiptheid meestal ook. En stressbestendigheid: de kans is groot dat je dagelijks file moet ondergaan.

Verkoper/vertegenwoordiger

Werkgevers in de sales dragen spontaniteit, zelfstandigheid en klantentevredenheid hoog in het vaandel, niet enkel je scholingsgraad. Als verkoper of vertegenwoordiger breng je je enthousiasme over jouw product effectief over op potentiële kopers. Het is geen job voor doetjes, want je moet constant strijden met je targets en dat brengt soms behoorlijk wat stress met zich mee. Wie er echt goed in is, kan zijn loon meestal wel mooi aangevuld zien met bonussen of commissies. En verkopers die ook leidinggevende capaciteiten in zich hebben, kunnen vaak ook doorgroeien tot (regio)managers.

