Moet jij opslag krijgen? Doe de test!

Wanneer is het een goed moment om loonsopslag te vragen?

Collega’s verdienen meer

Het is moeilijk om te ontdekken of je op, onder of boven het gemiddelde zit voor jouw functie. Collega’s praten daar nu eenmaal niet graag over. Houd gelijkaardige vacatures in het oog, zowel van jouw bedrijf als andere in de sector, om een idee te krijgen. Check zeker het salariskompas, onze online tool die aangeeft wat je waard bent.

Wijzen de cijfers in de richting van een te laag loon? Dat is een niet te ontkennen aanknopingspunt voor een gesprek met je baas.

Je overstijgt verwachtingen

Toon niet alleen aan dat je de vooropgestelde doelen behaalt, maar ook dat je extra inspanningen levert met mooie resultaten. Verzamel harde bewijzen: zijn je verkoopcijfers beter dan die van anderen? Genereren jouw marketingskills meer verkeer naar de website?

Als je daar ook een prijskaartje aan kan hangen, is jouw argument nog sterker. De beste timing is nét na een tastbaar succes.

Het bedrijf groeit

Een organisatie is maar zo sterk als haar mensen. Als je bedrijf jaar na jaar pronkt met alsmaar grotere winsten, maar dat niet vertaalt in hogere lonen, is het tijd om daar (liefst in groep) iets van te zeggen. Zonder jullie was er toch geen sprake geweest van groei?

Je evolueert tot een expert

Als je loonbriefje na een aantal jaar ervaring nog steeds hetzelfde is, zou dat op zich een alarmbelletje moeten doen rinkelen. Maar wie zich in die tijd heeft bijgeschoold tot echte expert in zijn of haar functie, verdient sowieso meer.

Toon aan hoe je jouw nieuwe skills kan inzetten voor het bedrijf, en hoe jouw werkgever je daar correct voor kan compenseren.

Je krijgt een beter aanbod

En als ze dat toch niet doen, is het misschien tijd om je geluk ergens anders te zoeken. De meest effectieve manier om te onderhandelen over geld, is tenslotte met een ander aanbod achter de rug.

Let op: gebruik deze techniek enkel als je ook oprecht geïnteresseerd bent in die andere job. Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht…

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Is €2.700 bruto loon genoeg? Tijd voor opslag? Mag je twee maanden op vakantie? Die bedrijfswagen, durf je die vragen? Ga perfect voorbereid naar je volgende loononderhandeling dankzij ons Salariskompas.

