Met deze jobs geef je een boost aan je relatie

Niet zelden is werk een belangrijke factor in een breuk of echtscheiding. Wil je de kans op strubbelingen in je relatie om werkredenen verkleinen? Dan zijn de volgende jobs misschien iets voor jou.

Weg van de spotlights

Je hoeft maar eens een roddelblad open te slaan om te weten dat beroepen waarmee je veel in de spotlights staat, niet gezond zijn voor je relatie. Ook in de statistieken valt dit af te lezen: zo zijn 40% van dansers en choreografen gescheiden; voor topsporters, entertainers en performers komt dit percentage op 28%.

Statistisch gezien heeft je relatie dus meer kans op slagen als je voor een beroep kiest dat zich grotendeels achter de schermen afspeelt. Het voorbeeld bij uitstek is dat van de management assistant, ook wel office manager, die secretarieel werk voor directeurs en managers verricht.

No stress

Uit een studie van 2005 door de Virginia State University en de Universiteit van Zürich blijkt dat stress een grote dooddoener is in relaties. Een stresserende job kan je dus beter mijden als je met een gerust hart naast je partner wil liggen ’s nachts.

Met een kalme job zoals die van administratief bediende, die instaat voor de ondersteunende taken in een organisatie zoals het uittypen van verslagen en nota’s, zit je gebeiteld. Ook als bibliothecaris waarbij je bibliotheekbezoekers helpt in hun zoektocht naar boeken, zal je niet snel met werkstress te maken hebben.

9-to-5-jobs

Een slechte werk-privébalans is eveneens een van de grootste oorzaken van relatieproblemen. Als je ’s avonds nog een deadline moet halen terwijl je wederhelft een romantisch etentje voor ogen had, moet je partner al héél flexibel zijn om dat gewoon aan zich voorbij te laten gaan. Het zal dan ook niet verbazen dat beroepen met veel avond- en nachtwerk oververtegenwoordigd zijn in de scheidingscijfers. In de VS, bijvoorbeeld, eindigt meer dan één op drie huwelijken bij bartenders in een echtscheiding.

De zogenaamde 9-to-5-jobs waarbij je elke dag om 17u je boeltje kan pakken, zijn nog altijd de beste jobs voor een goede werk-privébalans. Denk dan aan de hr-medewerker, bijvoorbeeld, die zich ontfermt over personeelszaken en arbeidsvoorwaarden. Volgens de Amerikaanse jobwebsite Glassdoor kunnen ook datawetenschappers, SEO managers, Social Media managers, leerkrachten, webdesigners en marketeers hun werk- en privéleven naadloos combineren.

Jobs in communicatie

Iedere relatietherapeut zal het je zeggen: gebrek aan communicatie of miscommunicatie is dé grootste kwelling die relaties tart. Dit wordt ook bekrachtigd in wetenschappelijk onderzoek. Een studie uit 2012 van Utah State University toont bijvoorbeeld aan dat het gebrek aan communicatie over financiële kwesties een van de voornaamste redenen voor echtscheidingen is.

Uiteraard wil het niet noodzakelijkerwijs zeggen dat werknemers in communicatie ook in hun privéleven een krak zijn in communiceren, maar ze worden wel de juiste tools aangereikt. Met een job als die van communicatieverantwoordelijke, journalist of pr-specialist zullen je communicatievaardigheden alleszins een opkikker krijgen.

Niet teveel centen (maar ook niet te weinig)

Geloof het of niet: veel verdienen kan schadelijk zijn voor je relatie. Of toch als we de studies in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Marriage and Family mogen geloven. De kwestie is niet zozeer een hoog loon op zich, maar wel als je salaris sterk verschilt van dat van je partner. Als de ene veel meer geld in ’t laatje brengt dan de andere, kan dat leiden tot afgunst en ongemakkelijkheid over financiële regelingen.

Zeker als mevrouw meer verdient dan meneer, kan de situatie pas echt problematisch zijn. Studies tonen namelijk aan dat mannen sneller geneigd zijn vreemd te gaan, erectiestoornissen te hebben en in een scheiding terecht te komen als hun vrouw een indrukwekkender loonbriefje heeft. Deze correlatie is des te significant bij mannen met een traditionele visie op genderpatronen. Ja, u mag nu eens met uw ogen rollen...

