Met deze 5 truken kom je het loon van jouw collega te weten

Bron: vacature.com 4 Shutterstock Vacature In de meeste bedrijven blijft het een enorm taboe om je salaris open en bloot op tafel te gooien of je collega's te vragen wat zij verdienen. Toch is het nuttig om het salaris van je collega's te kennen, omdat je die kennis kan gebruiken tijdens onderhandelingen over een loonsverhoging of een betere functie.

1. Gebruik het Salariskompas

In het Salariskompas van Vacature krijg je al een beknopte analyse als je over de volgende gegevens beschikt: opleidings- en functieniveau, aantal jaren werkervaring, functiecategorie en sector, aantal werknemers van je bedrijf en je werkplaats. Als je die gegevens aan jouw collega kan ontfutselen, heb je meteen een idee van het gemiddelde brutoloon dat mensen in zijn/haar positie verdienen. Met die informatie kan je het werkelijke loon van jouw collega proberen achterhalen. "Volgens het Salariskompas hoort iemand met 5 jaar ervaring in onze job en in onze sector 1985 euro bruto te verdienen. Denk jij dat dat klopt?"

2. Vraag het rechtstreeks op de man/vrouw af

Voor je de vraag rechtstreeks aan je collega's stelt, kan je je best even informeren hoe het zit met de salarissen in je sector. Gebruik daarvoor alle mogelijke kanalen: kijk na of er barema's zijn, of er salarisafspraken gemaakt zijn in een CAO. Salaris blijft een gevoelig onderwerp, en ook al doen de jongste generaties er iets losser over, voor veel mensen geldt het als een privézaak. Wie naar het salaris van een collega wil polsen, doet dat dus beter met fluwelen handschoenen. Vraag je collega om na het werk een koffie te gaan drinken of even apart te gaan zitten tijdens de lunch. Zeg iets in de trant van: "ik wil zeker zijn dat ik hier eerlijk vergoed word. Zou je me willen vertellen wat jij verdient?" Overigens: vragen naar het salaris van een ander betekent dat je ook bereid moet zijn om het jouwe prijs te geven.

3. Praat met HR professionals

Bij middelgrote en grote bedrijven is de personeelsdienst het aanspreekpunt bij uitstek voor alle salarisgerelateerde vragen. Heb je donkere vermoedens dat je niet verdient wat jouw directe collega's verdienen? Neem de vraag dan eerst op met hen. Vooral als je het gevoel hebt dat jij - als vrouw - echter achtergesteld wordt op je mannelijke collega's die identiek hetzelfde werk uitvoeren, heb je recht op de informatie, aangezien je in België niet mag discrimineren op loon (en de loonkloof desondanks zeer reëel is). Kom je onvoldoende informatie te weten bij je eigen personeelsdienst, bel dan eens naar selectiekantoren of sociale secretariaten.

4. Gebruik wiskunde

Een tof spelletje dat je kan doen tijdens de lunch, waarmee je heel subtiel te weten komt of je onder, dan wel boven het gemiddelde loon van je directe collega's zit, zonder dat jij of je collega's je effectieve loon luidop moeten zeggen.

Er zijn minstens 3 mensen nodig (persoon A, B en C).

Jullie voegen elk een willekeurig (hoog genoeg) getal aan je brutosalaris toe.

A schrijft zijn totaal neer op een blad papier en geeft het aan B.

B voegt zijn totaal toe en geeft het aan C.

C voegt ook zijn totaal toe en geeft het blad aan A.

A trekt zijn willekeurig bijgevoegde bedrag af van het volledige totaal en geeft het blad aan persoon B.

B doet hetzelfde en geeft door aan C.

C trekt ook het extra bedrag eraf en deelt het overbleven getal door 3.

Het resultaat is het gemiddelde brutosalaris van de 3 collega's.

5. Raad het juiste salaris

Met vage vragen krijg je vage antwoorden, maar die verraden toch meer dan je denkt. HR-professional Kate White (auteur van Why Good Girls Don't Get Ahead... But Gutsy Girls Do) raadt aan om aan zoveel mogelijk collega's de volgende vraag te stellen: wat denk jij dat het gemiddelde loon voor mensen in onze positie is? Volgens haar zakken mensen nooit echt ver onder of boven hun eigen loon. Ze willen immers niet dat je zou gaan denken dat ze maar een miezerig loon krijgen of ze willen niet dat jij om een veel hoger loon gaat vragen dan wat ze zelf in realiteit krijgen.

Hoeveel zou jij moeten verdienen?

Is €2.700 bruto loon genoeg? Tijd voor opslag? Mag je twee maanden op vakantie? Die bedrijfswagen, durf je die vragen? Ga perfect voorbereid naar je volgende loononderhandeling dankzij het Salariskompas. Vul het nu in en besef wat je waard bent.

