Lange tijd werkloos? Zo overtuig je de recruiter om je aan te nemen Kristina Rybouchkina

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Vacature Het is niet evident om een job te vinden als je lange tijd werkloos bent. Niet alleen neemt je motivatie af, het wordt ook moeilijker om recruiters te overtuigen om je uit te nodigen, omdat het gat op je cv steeds groter wordt. De volgende tips helpen je om toch een sollicitatiegesprek te versieren.

Schrijf een overtuigende motivatiebrief

Het is wetenschappelijk bewezen dat hr-medewerkers minder geneigd zijn om langdurig werklozen uit te nodigen voor een gesprek, omdat ze denken dat zij niet zo gemotiveerd zijn om te werken. Hoe meer argumenten je in je brief kan geven om te bewijzen dat je héél graag weer aan de slag wil, hoe beter.



Geef uitleg

Heb je lange tijd gereisd of kon je niet werken omdat je zorg hebt gedragen voor een familielid? Geef dat mee in je brief, om foute veronderstellingen te vermijden. Doe dat kort en krachtig, het heeft geen zin om een ellenlang epistel aan je cv toe te voegen. Wees wel eerlijk over je activiteiten, anders loop je het risico om door de mand te vallen.



Volg extra opleidingen

Recruiters geven aan dat werkzoekenden die geruime tijd thuis zitten, waarschijnlijk niet meer mee zijn met recente technologieën. Maak dus gebruik van de kans om je bij te scholen en vermeld dat op je cv.



Bewijs dat je snel bijleert

Werkgevers hebben een voorkeur voor kandidaten die snel nieuwe dingen oppikken. Wil punten scoren, lijst dan een aantal programma's of machines op waar je op je vorige jobs mee hebt leren werken. Je kan ook hobby's zoals taallessen vermelden om aan te tonen dat je leergierig bent.



Toon dat je sociaal vaardig bent

Laat het niet na om vrijwilligerswerk of activiteiten in het verenigingsleven te vermelden op je cv. Die zaken op zich vergroten niet meteen de kans op een aanwerving, maar ze tonen wel aan dat je sociaal geëngageerd bent. Dat is wél een grote troef.





