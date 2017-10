Langdurig zieken willen werken, maar mogen niet Brecht Herman

10u28

Bron: Eigen berichtgeving 13 thinkstock Vacature Zeven op de tien langdurig zieken die een re-integratieprocedure volgen, krijgen geen aangepast werk van hun werkgever. Vaak volgt ontslag om medische overmacht, zonder opzegvergoeding. Vakbond ACV noemt de situatie afgrijselijk, want de meeste zieken wìllen zelf opnieuw aan de slag.

Wie langdurig ziek is, kan sinds het begin van dit jaar in een re-integratieprocedure stappen. Christelijke vakbond ACV vroeg hierover cijfers op bij de externe preventiediensten voor de eerste zes maanden. Daaruit blijkt dat de procedure in 66 procent van de gevallen werd opgestart door de werknemer zelf. Zij staan dus te springen om opnieuw te gaan werken.

Toch luidde het verdict bij meer dan zeven op de tien afgeronde dossiers dat de werknemer definitief ongeschikt is voor zijn vorige job en ook geen ander of aangepast werk kan doen. Een makkelijke volgende stap is dan 'ontslag om medische overmacht', waarbij er geen sprake is van een opzegtermijn of -vergoeding. De beslissing wordt genomen door de arbeidsgeneesheer.

"Soms is het inderdaad bijzonder moeilijk om een aangepaste job te vinden", zegt Herman Fonck van het ACV. "Maar veel arbeidsgeneesheren geven toe dat ze soms onder druk van de werkgever oordelen dat aangepast werk onmogelijk is. Of ze besparen zichzelf de moeite van de verdere procedure. Dat is niet goed: er moet zo veel mogelijk gezocht worden naar zinvol aangepast werk. Langdurig zieke werknemers mogen niet zomaar aan de kant worden geschoven."

OPROEP: Heeft u als langdurig zieke zelf gevraagd om een re-integratieprocedure op te starten, maar heeft u geen aangepast werk gekregen? Mail dan uw verhaal, uw naam en gsmnummer naar bhl@hln.be.