Komt je eindejaarspremie eraan? Ontdek hier hoeveel je krijgt Kristina Rybouchkina

08u12

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Hoewel een eindejaarspremie niet wettelijk verplicht is, genieten de meeste werknemers er wel een. Vacature Gaan werken in december, dat betekent vaak vertrekken in het donker en thuiskomen zonder dat je een streepje daglicht hebt gezien. Maar er zijn ook leuke kanten aan de laatste maand van het jaar: feestdagen, kerstdrinks met collega’s én een mooie Gaan werken in december, dat betekent vaak vertrekken in het donker en thuiskomen zonder dat je een streepje daglicht hebt gezien. Maar er zijn ook leuke kanten aan de laatste maand van het jaar: feestdagen, kerstdrinks met collega’s én een mooie eindejaarspremie . Bereken hier op hoeveel bijkomend eindejaarsbudget je mag rekenen.

Voor wie?

Hoewel een eindejaarspremie niet wettelijk verplicht is, genieten de meeste werknemers er wel een. Bij de overheid krijgt zo’n 86% van de niet-kaderleden een eindejaarspremie, binnen de maatschappelijke dienstverlening is 81% bij de gelukkigen, in de hr-sector gaat het over 79% van de werknemers (bron: Salariskompas 2017). Twijfel je of jij een extraatje zal krijgen? Controleer even of de afspraak vermeld staat in het arbeidsreglement, je arbeidsovereenkomst of een CAO.

Hoeveel?

Het bedrag van de eindejaarspremie kan variëren. Meestal komt het ongeveer overeen met je maandloon, waardoor dat soort eindejaarspremie een ‘dertiende maand’ word genoemd.

Weet wel dat de premie vaak pro rata wordt berekend. Dat wil zeggen dat je minder geld zal ontvangen als je pas in het midden van het jaar bij je werkgever bent gestart, of als je deeltijds werkt. Was je een bepaalde periode afwezig? Afhankelijk van je sector worden ziekteperiodes of verloven zoals bevallingsrust en tijdskrediet al dan niet meegeteld als gewerkte dagen.

Afhoudingen?

Net zoals je jouw nettoloon - jammer genoeg - niet integraal gestort krijgt, wordt er ook een bedrag afgehouden van je eindejaarspremie. Concreet gaat het over een RSZ-bijdrage, bedrijfsvoorheffing en bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid. Hoeveel die zaken bedragen, hangt onder andere af van je gezinssituatie. Wil je weten hoeveel je nu concreet op je rekening zal zien verschijnen? Bereken het met onze handige tool.

Lees ook:

De hoogste en de laagste lonen op een rijtje

35 vakantie dagen, echt?!? Deze sectoren bieden de meeste voordelen

Welke job past het best bij jou? Doe de test!

Bron: vacature.com.