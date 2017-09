Kabinetsmedewerker getuigt over seksisme op de werkvloer Kristina Rybouchkina / Julie Putseys

Zo ook carrièrevrouw Stephanie D'Hose, adjunct-kabinetschef van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, die vooral in het begin van haar loopbaan tegen seksisme heeft moeten opboksen. "Toen ik net begon te werken, vijftien jaar geleden, waren vele beginnelingen in de kabinetten jonge meisjes zoals ik. Er was toen heel wat seksisme in onze werkomgeving. Zo kregen we hier en daar een opmerking als 'zou je de potloodtest doorstaan?' of een klets op de poep als iemand ons voorliet in de lift. In het begin durfde ik niet goed te reageren, want ik wou me niet opstellen als een seut. En is het eigenlijk zo erg? Goh, er bestaan ergere dingen, zeker? Maar is het gepast? Dat is het absoluut niet. Gelukkig gebeurde het niet dagelijks en was het een minderheid die zich zo gedroeg. Maar elke opmerking was er echt een te veel."



D'Hose denkt dat de situatie ondertussen verbeterd is: "Ik wil er geen generatieconflict van maken, maar jongere mannen gaan toch op een andere manier met zulke opmerkingen om dan hun vaders. Misschien komt het ook wel omdat ik nu een minder gemakkelijk doelwit ben. Een jong meisje, een beginneling, lijkt veel kwetsbaarder." Toch heerst het klassieke rollenpatroon nog heel sterk, vindt de politica. Dat mannen voor hun carrière gaan en vrouwen zich ontfermen over het gezin, blijkt nog steeds de norm te zijn.



Lees het volledig dossier over seksisme op de werkvloer in het vacature.com magazine (bijlage Het Laatste Nieuws) morgen.



