In deze jobs moet je de vrouwen zoeken met een vergrootglas

Vacature Al gehoord van de Internationale Dag van de Man? Die vieren we op 19 november. Op de werkvloer is het soms elke dag prijs. In deze 6 jobs zal je amper vrouwen tegenkomen.

Bouwvakker

Op een bouwwerf moet je de vrouwen met een vergrootglas zoeken. In 2017 zijn 1,38 % van de arbeiders in de bouw vrouwen. Bijzonder weinig dus, als is het wel een lichte stijging sinds 2011. Toen waren het maar 1,14 %.



Havenarbeider

Ook de haven blijft - ondanks een lichte stijging van het aantal vrouwelijke werknemers - een echt mannenbastion. Slechts 4 % van de havenarbeiders in de Antwerpse haven zijn vrouwen (cijfers van vorig jaar). Het Antwerpse Havenbedrijf zelf doet wel beter met 22 % vrouwen.



Softwareontwerper

De IT is en blijft een mannenbastion. Slechts 10,6 % van de softwareontwerpers is een vrouw. Nochtans krijgen de mannelijke kandidaten alleen de openstaande vacatures niet opgevuld. Volgens technologiefederatie Agoria zijn er ongeveer 9000 openstaande vacatures voor ICT'ers. Of de IT in de nabije toekomst zal vervrouwelijken is nog de vraag. Bij een meting half september noteerde Agoria slechts 11 % nieuwe inschrijvingen van meisjes voor technologiestudies.



Vrachtwagenchauffeur

Aan het stuur van een vrachtwagen zal je niet zo gauw een vrouw treffen. Slechts 1,9 % van de truckers is vrouw. Nochtans hebben vrouwen enkele eigenschappen die hen goede chauffeurs maken. Zo blijkt uit onderzoek dat ze minder vaak roken en minder met hun smartphone bezig zijn.



Ingenieur

De technologiesector schreeuwt om ingenieurs. Volgens federatie Agoria zijn er meer dan 5000 tekort. Intussen blijft het aantal vrouwelijke ingenieurs laag. Zo zijn slechts 15,8 % van de burgerlijk ingenieurs en 13,5 % van de industrieel en productie-ingenieurs vrouwen. Bij de ingenieurs mechanica is dat zelfs minder dan 1 %.



Topambtenaar

Met 22,7% vrouwen in 2016 scoren de topfuncties bij de Vlaamse overheid beter dan de andere jobs in dit artikel. Maar echt reden tot een vreugdedansje is er niet. Het aandeel vrouwen daalt immers vergeleken met het jaar voordien (-2,9%). En bovendien is het streefdoel van 40 % vrouwen in het topkader van de Vlaamse overheid nog ver verwijderd. Dat aandeel moet bereikt worden tegen 2020.



