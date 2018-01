In deze jobs maak je het meest kans op een bonus Joni Horemans

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Vacature Wie meer presteert, krijgt extra’s: het is een principe dat we kennen uit de financiële wereld en vaak toegepast wordt in salesfuncties. Maar ook in functies en sectoren waar je het misschien minder verwacht wordt met bonussen gewerkt.

Hoe hoger op de ladder, hoe meer kans dat je een bonus vangt. Zo maakt maar liefst 90% van de managers aanspraak op een extraatje. Volgens een recente studie van SD Worx is dat extraatje bovendien groter naarmate je een hogere functie bekleedt. Het variabel loon van directie en hogere kaderleden in de farmaceutische sector bedraagt bijvoorbeeld gemiddeld 11,5% van hun jaarsalaris en bij senior profielen en managers is dat 10,2%. Ter vergelijking: voor bedienden in dezelfde sector bedroeg het variabel loon amper 1,7% van het jaarsalaris.

Bonus in opmars

Van oudsher zijn bonussen ook in de verkoop schering en inslag. Denk bijvoorbeeld aan functies als sales representative of medewerker in een contactcenter. De resultaten van je werk zijn meetbaar en het zwart op wit bewijs ervan vertaalt zich makkelijk naar een bonus.

Maar er is ook goed nieuws voor wie geen manager of verkoper is, want voor heel wat andere profielen is de bonus als beloningsinstrument in opmars. Dat je als pakweg administratief bediende, polisbeheerder of hr-consultant tegenwoordig meer dan vroeger kans maakt op een premie, is voor een groot stuk te danken aan de cao van 20 december 2007. De zogeheten cao 90 maakt bonussen voor collectieve prestaties fiscaal aantrekkelijk. Volgens een salarisstudie van Hudson kwamen in 2014 al 40% van de uitvoerende bediende in aanmerking voor zulke bonus. In België werd in 2016 zelfs een recordaantal groepsbonussen uitgekeerd, zo blijkt uit cijfers van FOD Werk. Maar liefst 500.000 landgenoten ontvingen een bonus van gemiddeld 1.167 euro.

Chemie spant de kroon

Inmiddels krijgt zelfs al 50% van de bedienden in de privésector een variabel loon, weten we uit cijfers van SD Worx. Vooral in de financiële sector profiteren veel werknemers van een bonus sinds die niet meer enkel op individuele basis toegekend wordt. In 2009 ontvingen al niet minder dan 70% van de hoofdboekhouders een premie en sinds de nieuwe cao vallen ook steeds meer gewone boekhouders in de bonuspot. Voor functies als externe auditor is een premie tegenwoordig evenmin nog een rariteit.

Maar ook als wetenschapper ben je niet geheel kansloos. Weinig verwonderlijk liggen in de chemie de bonussen het hoogst. 60,9% van het personeel ontvangt er een bonus, premie of commissie. 53,6% krijgt een niet-recurrente prestatiegebonden premie (groepsbonus) en nog eens 9% wordt beloond met warranten.

En de rest?

Volgens een recent onderzoek van de ingenieursvereniging ie-net ontvangt 19% van de ingenieurs bonussen of andere extra’s. Niet slecht, wetende dat volgens dezelfde studie het loon van ingenieurs al 40% boven dat van de gemiddelde Belgische werknemer uitsteekt en dat daarenboven 97% van de ondervraagden een 13e maand ontvangt. Verder genieten ook heel wat techniekers van een variabel loon. Als ICT-technicus of als technische medewerker op een helpdesk zorgt een bonus op het einde van het jaar meer dan eens voor extra motivatie.

Ben je arbeider, zoals bijvoorbeeld mechanicus, hangt je succes vooral af van de sector waar je werkzaam bent. HR-adviesgroep Acerta analyseerde in 2016 en 2017 het bonusbeleid van 40.000 werkgevers en ontdekte dat slechts 0,33% van de arbeiders in de non-profit een bonus verwierf tegenover 15,02% van hun collega’s in de private sector.

