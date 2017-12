In deze jobs kun je jezelf blijven ontwikkelen Julie Putseys

Waarom een saaie job doen als je ook voor een boeiende kan kiezen? Ben jij iemand die voortdurend wil bijleren? Wil je sleur vermijden? Dan zoek je best een job waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Hier zijn 5 jobs waarin je je ten volle kunt ontplooien en je vaardigheden kunt blijven bijspijkeren, waardoor je veel minder kans loopt om in een motivatiedip terecht te komen.

Een job in ICT

Er is geen sector die meer in beweging staat dan die van ICT. Door de toename in digitalisering en robotisering doen technologiebedrijven momenteel gouden zaakjes. Dat wil ook zeggen dat werknemers in IT hun kennis voortdurend moeten bijschaven om niet uit de boot te vallen. Een job als developer, system engineer of IT-architect, om er maar enkele op te noemen, zullen dus niet snel vervelen. Integendeel.

Een creatief beroep

In een creatief beroep moet je voortdurend vernieuwen om je publiek te blijven boeien. Schrijf je als copywriter een tekst die ouderwets overkomt, zal je lezer snel afhaken. Maak je als marketeer een onoriginele reclamespot, gaat je product of dienst niet verkocht raken. En ook fotografen, illustratoren en webdesigners staan voor de uitdaging altijd innovatief te zijn.

Consultant

Als je als consultant aan de bak gaat, heb je de taak om bedrijven advies te geven over hoe ze zich best positioneren in de markt en op welke manier ze nieuwe klanten kunnen aantrekken. Als consultant is het daarom belangrijk om altijd op de hoogte te blijven van de trends in de sector waarin je advies geeft.

Vertegenwoordiger

Ook voor een job als vertegenwoordiger moet je voortdurend op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in je sector, of je zou wel eens door de mand kunnen vallen bij een klant. Een job als verkoper is eveneens een waarbij je gaandeweg de kneepjes van het vak leert, ideaal voor werknemers die zich willen blijven ontwikkelen.

Accountant

Een job als accountant of boekhouder staat niet meteen gekend als de meest blitse baan op de arbeidsmarkt, maar daar zou je toch versteld van staan. In een land als België verandert er elk jaar wel iets in de fiscale wetgeving, waardoor accountants voortdurend een oogje in het zeil moeten houden. En zelfs als de wetgeving hetzelfde blijft, zijn er slechts weinig accountants die zich vervelen. Een dosis creativiteit is namelijk aangewezen om voor hun klant of werkgever de voordeligste oplossing te vinden.

