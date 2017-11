In deze 5 sectoren wil iedereen werken Joni Horemans

08u00

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Oude banen verdwijnen door de automatisering, maar maken plaats voor nieuwe, doorgaans heel wat interessantere jobs. Vacature In België bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de sectoren. Een job als pakweg administratief bediende kan er in een ziekenhuis bijvoorbeeld helemaal anders uitzien dan op een reclamebureau.

Voor je begint te solliciteren denk je dan ook best goed na in welke sector je aan de slag wilt. Informatie inwinnen is daarvoor een eerste stap. Als je het aan de rest van de Belgen vraagt, hebben deze sectoren alvast een streepje voor.

Pharmacie: grenzeloos groeien

Ons land is een belangrijke exporteur van farmaceutica en die florerende vaderlandse industrie trekt ook jobhunters aan. Wanneer een sector in de lift zit, brengt dit immers tal van voordelen voor de personeelsleden mee. Professionals uit diverse richtingen krijgen in farma de kans om te groeien en zo op hun beurt het bedrijf verder te helpen en haar internationale positie te verstevigen.

Bank & Verzekeringen : optimale arbeidsvoorwaarden

Wie dacht dat banken een stiefmoederlijke behandeling kregen op de arbeidsmarkt, heeft het mis! Omwille van de goede loon- en secundaire arbeidsvoorwaarden, geniet de bank- en verzekeringssector een prima reputatie als werkgever. Er vallen momenteel weliswaar veel ontslagen, omdat de sector volop in de digitale transitie zit, maar anderzijds blijft de vraag naar gespecialiseerde functies als auditors, compliance officers en risico-analisten groot. Beschik je over de vereiste competenties, heb je aan banken en verzekeringsagenten erg interessante onderhandelingspartners.

Media: sterke reputatie

Ook de media is van oudsher een geliefde sector en houdt anno 2017 moeiteloos stand. De nieuwe generatie arbeidskrachten hecht immers veel belang aan de reputatie van een werkgever. Ze stellen het imago van een bedrijf vaak boven de functie zelf en mediabedrijven plukken hier de vruchten van. Werknemers kiezen voor deze branche omwille van de doorgaans familiale werksfeer, de eigentijdse mentaliteit en dynamische, uitdagende werkomgeving.

Glitter en glam in Retail

Voor luxueuze producten met een goed imago steken werknemers graag hun nek uit in de retail. De eigen naam kunnen verbinden aan een bekend en gegeerd product staat niet alleen mooi op je cv, maar doet het zeker ook goed op netwerkevents. Voor een luxueuze merknaam zijn heel wat Belgen bereid bepaalde voordelen in te leveren. Liever een iets lager loon of wat minder vakantiedagen voor een job in een toporganisatie, dan beter verdienen bij een minder sexy werkgever, luidt hun filosofie.

ICT: hier gebeurt het

Met een job in ICT beleef je alles van op de eerste rij. De sector is de motor voor vooruitgang en innovatie wereldwijd. Ambitieuze starters die graag hun steentje bijdragen aan de moderne ontwikkelingen geven daarom massaal de voorkeur aan ICT. Ook niet onbelangrijk is het bovengemiddelde salaris dat werknemers in deze boomende sector ontvangen. Een echte ICT-baan blijft evenwel voornamelijk populair bij de mannelijke helft van de bevolking. Nergens studeren zo weinig meisjes informatica als in België, dat is de spijtige conclusie van een recent OESO-rapport. Met een aandeel van slechts 7% op de studiebanken hebben de dames nog een flinke inhaalbeweging te maken. Kies je toch om je te specialiseren in deze richting, wacht je een rooskleurige toekomst op de arbeidsmarkt. Als pionier van de digitalisering ontstaan er binnen ICT tal van nieuwe functies. Oude banen verdwijnen door de automatisering, maar maken plaats voor nieuwe, doorgaans heel wat interessantere jobs. Het gaat dan zowel om ICT-banen zelf als om ondersteunende functies in onder meer administratie, marketing en logistiek.

Bron: Walters People.

