ICT-sector zoekt medewerkers (en je hoeft geen IT'er te zijn)

Zoek jij toevallig een nieuwe job in een bloeiende sector? Dat treft: de ICT-sector ziet je sollicitatie maar al te graag tegemoet. En je hoeft er niets eens een IT'er voor te zijn.

De ICT-sector staat in bloei. Nu al zijn één op vier ICT-vacatures knelpuntvacatures. En dat komt niét omdat het een onpopulaire sector is - volgens onze statistieken wordt er net veel op gezocht - maar wel omdat er gewoon vaak veel jobs bijkomen. Deze trend zal in de toekomst alleen maar toenemen. Volgens schattingen zal er tegen 2020 in heel Europa een tekort van 900.000 ICT-professionals zijn.



En dat is interessant voor werkzoekenden, want sectoren met serieuze tekorten zijn ook steeds meer de bestbetaalde sectoren. Logisch, als er te weinig werknemers zijn, gaan de werkgevers hun best doen om hun personeel aan zich te binden, onder andere met een aantrekkelijk loon en extralegale voordelen. Nu ligt het gemiddelde loon van een werknemer in de sector 'Telecom, ICT en internet' op 3.440 euro per maand. Een ICT consultant verdient maandelijks gemiddeld 4.424 euro.



Heb je een IT-achtergrond?

Naast de opleiding computerwetenschappen aan de universiteit en toegepaste informatica aan de hogeschool, zijn er talloze andere manieren om je bij te scholen in IT. Zo kan je bij de VDAB een cursus als ICT-technicus volgen. Ook het volwassenenonderwijs biedt diverse ICT-opleidingen aan. Met het diploma op zak kan je nog verschillende richtingen uit. Ontwikkelaars zijn nu erg in trek. Als je vloeiend bent in één of meerdere codeertalen zoals Java of Drupal, kom je zeker snel aan de bak in de IT-sector.



Ook voor andere soorten IT-jobs, zoals die van systeem- en netwerkbeheerder, staan er steeds vacatures open. Dit zijn de IT'ers die instaan voor het beheer en de beveiliging van een computernetwerk.



Aansluitend zoeken bedrijven steeds meer cybersecurity specialisten. Meer en meer beginnen organisaties te beseffen dat ze goed beveiligd moeten zijn tegen hackers met slechte bedoelingen. Dit zie je onder andere in de trend van 'freelance ethische hackers' die een centje krijgen als ze erin slagen een website of netwerk binnen te dringen.



Ben je liever creatief bezig met IT, dan zal je misschien eerder willen specialiseren in webdesign. Veel webdesigners werken als freelancers, maar tegelijkertijd staan er altijd wel een paar vacatures voor open.



Heb je geen IT-achtergrond?

Heb je geen diploma in IT en heb je geen zin om terug achter de schoolbanken te zitten? Geen nood, ze zoeken ook een heel aantal andere profielen in de ICT-sector.



Een hr-medewerker of recruiter, bijvoorbeeld, want in een bloeiende sector met personeelstekorten moet er grondig gezocht worden. En dit gebeurt dan door een hr-medewerker die liefst al wat kennis heeft over ICT en de verschillende jobs erbinnen.



Een ander profiel waarnaar de sector vaak op zoek is, is dat van de klantendienstmedewerker. Deze schiet mensen te hulp bij vragen of problemen. Als klantendienstmedewerker hoef je niet noodzakelijk kennis te hebben over ICT. Hiermee kunnen klanten - en medewerkers - terecht bij de helpdeskmedewerker.



De ICT-sector heeft ook regelmatig nood aan verkopers of salesmedewerkers, een halsstarrig knelpuntberoep over de sectoren heen. Uiteraard is het wel nodig dat de verkoper grondige kennis heeft over het product dat hij van de hand moet doen. Een rudimentair begrip over ICT in het algemeen is ook mooi meegenomen.



Heb je een economisch profiel, dan zal je ook graag gezien worden in de ICT-sector: business analysts, credit controllers, accountants en product managers zijn een aantal beroepen die je regelmatig ziet opduiken bij de ICT-vacatures. Tenslotte is er ook steeds nood aan ondersteunende profielen zoals die van administratief bediende of (personal) assistent.





