Hoe weet je wanneer de stress je echt teveel wordt? Piet Verbeest

08u00

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Vacature Neuropsychologe Elke Geraerts vertelt in haar onlangs heruitgegeven bestseller Mentaal Kapitaal hoe we ons beter kunnen wapenen tegen de vele negatieve gevolgen van aanhoudende stress. Daarnaast ontwikkelt ze met haar bedrijf Better Minds At Work programma's op maat die de mentale veerkracht op de werkvloer gevoelig verhogen.

"Wie dag in dag uit blootgesteld wordt aan stress, beseft doorgaans niet hoe diep het probleem op hem inhakt. Heel wat symptomen blijven namelijk onderhuids sluimeren. Het volstaat dan ook niet om louter actie te ondernemen tegen die ene klacht die het meest in het oog springt. Last van chronische rugpijn? Meestal lost het niet veel op om een nieuwe bureaustoel te kopen. Je moet een reflex creëren om je fysieke, mentale en cognitieve knelpunten samen aan te pakken. Vaak zal namelijk blijken dat je bijvoorbeeld ook heel vergeetachtig bent of veel moeite hebt om je te focussen."



Stress is een veelkoppig monster. Geen twee gevallen zijn helemaal gelijk. Maar wat zijn nu de duidelijkste indicaties dat het met iemand goed fout zit?



Fysieke klachten

Een aanhoudende vermoeidheid is doorgaans het eerste signaal dat je de stress niet langer vlot verteert. Je dommelt moeilijker in, slaapt minder diep en wordt vroeger wakker. Op den duur heb je beduidend minder energie en krijg je allerlei spanningsklachten, zoals chronische nek-, rug- of hoofdpijn. Mogelijk ga je ook te pas en te onpas hyperventileren of krijg je last van hartkloppingen. Hevige adrenaline-opstoten geven je continu een opgejaagd gevoel.



Mentale klachten

Stress zadelt mensen op met een diepgewortelde angst. Het kleinste voorval volstaat om je emotioneel uit balans te slaan. Je bent enorm prikkelbaar en krijgt een ronduit cynische en pessimistische kijk op het werk en de collega's. Je laat je steeds meer leiden door je intuïtie. Ben je van nature al perfectionistisch aangelegd, dan steek je daarin zo mogelijk nog een tandje bij. Tegelijk val je ten prooi aan een existentiële zelftwijfel: je stelt je jezelf en je prestaties op het werk meer dan ooit in vraag.



Cognitieve klachten

Het lukt je almaar moeilijker om je te concentreren. Je krijgt geheugenproblemen en slaagt er niet meer in om nog iets op je harde schijf op te slaan. Je bent meer en meer mentaal afwezig. Andere mensen kunnen even goed tegen een muur praten. Wat ze zeggen, dringt niet echt meer tot je door. En in de meest extreme situatie krijg je black-outs: zelfs de meest routineuze handelingen lukken je niet meer.



Bron: vacature.com.