Hier moet je werken om het meeste te verdienen

Op zoek naar een nieuwe job? Hou je ogen dan goed open voor vacatures in Brussel Hoofdstad , want daar verdien je gemiddeld 3.972 euro bruto. Ga je in Veurne aan de slag, dan mag je rekenen op een gemiddeld maandloon van 2.772 euro bruto per maand. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van FOD Economie. Wij zochten uit in welke steden je salaris boven het gemiddelde uitkomt én welke bedrijven daar op zoek zijn naar versterking.

Als het over salaris gaat, steekt Brussel er met kop en schouders bovenuit. Werk je in de hoofdstad, dan mag je rekenen op gemiddeld 3.972 euro bruto per maand, ruim boven het Belgische gemiddelde van 3.445 euro. Ook in het arrondissement Halle-Vilvoorde krijg je een goed loon, gemiddeld 3.682 euro. Daarna volgt Leuven, met zo’n 3.665 euro per maand. Pas op de vierde plaats staat Antwerpen, waar je op een gemiddeld maandloon van 3.599 euro mag rekenen. Dat bewijst dat pendelen naar een grotere stad niet automatisch een rianter salaris met zich meebrengt.

Vlaanderen vs. Wallonië

Op de vijfde plaats in de rangschikking staat de Waalse gemeente Nijvel en het omliggende arrondissement (3.581 euro). Samen met Hoei (3.465 euro), gelegen in Luik, is dat het enige Waalse gemeente in de top tien. Voor Hoei staan nog de Vlaamse arrondissementen Mechelen (3.521 euro) en Gent (3.480 euro).

Onder het gemiddelde

In alle overige gemeentelijke arrondissementen verdient de doorsnee werknemer minder dan het Belgische gemiddelde. Turnhout rangschikt zich op de negende plaats met 3.427 euro en Hasselt volgt met 3.361 euro. Helemaal onderaan de lijst staat het Waalse Dinant. Mooi om te bezoeken, iets minder mooi als plaats van tewerkstelling want daar krijg je gemiddeld 2.604 euro. In Vlaanderen is Veurne de rode lantaarn, met 2.772 euro. Ook Eeklo (2.948 euro), Diksmuide (2.964) en Tongeren (3005 euro) keren minder royale lonen uit.

Welke profielen

Hoeveel je precies verdient, hangt uiteraard ook in belangrijke mate af van je diploma, je anciënniteit, je jobinhoud en je sector. Volgens de Salarisenquete van vacature.com betaalen de chemie en farmaceutische industrie het best (gemiddeld 4.279 euro bruto), dus bij bijvoorbeeld het Brusselse chemiebedrijf Umicore of Azkonobel in Vilvoorde zal je niet op je honger blijven zitten. Ook energie en milieu zijn goed betaalde sectoren (gemiddeld 3.926 euro bruto). Daarin vind je vacatures bij o.a. Bulex, Eandis en Aquafin. Op drie staat de bank- en verzekeringssector (3.812 euro). Is dat jouw ding? In onze hoofdstad zijn onder meer Delta Lloyd, Nagelmackers en Allianz op zoek naar versterking, dus kansen te over.

Hoeveel loon je maandelijks op je bankrekening gestort krijgt, hangt naast de regio ook nog af van heel wat andere factoren. In onze loongids zetten we alles op een rij.

