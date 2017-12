Het Laatste Nieuws werft aan: ben jij de online journalist die we zoeken? Redactie

12u34 0 De Persgroep HLN.be is op zoek naar online journalisten. Vacature Ben jij de nieuwsjager die elke dag meer dan 2 miljoen Vlamingen wil boeien? Heb jij de creativiteit om nieuws mee te helpen heruitvinden? Dan zijn we als grootste nieuwsmerk van België op zoek naar jou.

Als journalist voor HLN.be heb je uiteraard een geweldige pen. Maar vooral: je weet verhalen te vertellen met álle middelen die journalistiek in 2017 zo spannend maken. Of je daar nu een interactieve kaart voor nodig hebt, een video, of een snelle nieuwsquiz.

Jij communiceert helder met onze lezers, waar die HLN ook lezen: op onze site en app, maar evengoed via sociale media. Je bent nieuwsgierig en verwonderd, en je weet hoe je dat pakkend moet opschrijven. Als journalist voor HLN.be kan je helder uitleggen wat de Catalaanse leider Puigdemont in Brussel doet. Maar evengoed weet je dat een fidget spinner alweer "uit" is. Je werkt hypercorrect, én snel. Ervaring is een plus. Maar indien je die nog niet hebt: blaas ons maar omver met je blog of 'breaking news tweets'.

We zijn trouwens naar een junior én een senior profiel op zoek. Overtuig ons: waarom moet jij online-journalist zijn in één van de meeste boeiende tijden voor journalisten?

Geïnteresseerd? Ontdek via deze link de volledige functieomschrijving en solliciteer online.