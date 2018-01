Geen werkervaring? Recruiters verklappen hoe je hen kan overtuigen Redactie vacature.com campus

24 januari 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 Vacature ‘We hebben gekozen voor een kandidaat met meer ervaring’. Dat is ongetwijfeld het meest frustrerende antwoord dat je als schoolverlater kan krijgen na je sollicitatie. Want hoe kan je in hemelsnaam ervaring opdoen als je nooit wordt aangenomen?! Drie recruiters verklappen hoe je hen kan overtuigen.

Check je Facebook

‘Tijdens de studententijd verschijnen vaak compromitterende foto’s op het internet’, weet Perine Coppens, Recruiter Expert bij XPE Pharma & Science. ‘Om onaangename verrassingen te voorkomen zorg je er best voor dat jouw privacy-instellingen aangepast zijn aan deze nieuwe fase in je leven. Daarnaast is het geen slecht goed idee om een LinkedIn-profiel aan te maken en een online netwerk uit te bouwen. Recruiters kijken daar vaak naar.’

Ken jezelf

Heb je een gesprek versierd? Probeer dan zelfvertrouwen uit te stralen. ’Solliciteren, dat is jezelf verkopen’, vindt Hilde Brackeva, Head of Talent Fit Center bij BNP Paribas Fortis. Het is normaal dat je nerveus bent tijdens je eerste sollicitaties. Een goede voorbereiding helpt je om de zenuwen onder controle te houden. ‘Denk bijvoorbeeld op voorhand goed na over wat je sterktes zijn, wat je drijft en waarvoor je dus ’s morgens met plezier uit je bed springt, wat je graag wil bereiken, … Weet je dat niet meteen, vraag dan raad aan vrienden of familie. Zo kan je een authentiek en consistent verhaal brengen.’

Weet waarvoor je solliciteert

Het is niet alleen belangrijk om jezelf te kennen, maar ook om het bedrijf en de vacature die je wil invullen onder de loep te nemen. Hannelore Coussement, Recruiter bij ON Semiconductor: ‘Ik merk vaak dat sollicitanten met weinig ervaring moeite hebben om zich een goed beeld te vormen van de dagdagelijkse invulling van de job waarvoor zij zich kandidaat stellen. Dat is nochtans heel belangrijk! Doe voldoende research en praat eventueel met mensen die een soortgelijke functie uitoefenen. Dan kan je tijdens je sollicitatie veel beter verwoorden waarom jij de juiste persoon bent voor de job.’

Levenservaring is ook ervaring

‘Vakantiejobs en stages zijn heel leerrijke ervaringen’, vervolgt Hannelore Coussement, Recruiter bij ON Semiconductor. ‘Juniors onderschatten vaak het belang ervan. Zelfs als de taken die je toen uitvoerde niet onmiddellijk gerelateerd zijn aan de job waarvoor je solliciteert, is het waardevol om ze te vermelden op je cv en tijdens je gesprek. Je hebt tenslotte geleerd hoe je met collega’s moet samenwerken, hoe een bedrijf en een bedrijfscultuur in elkaar zit, hoe je omgaat met regels en procedures … Speel dat uit.’ Ook activiteiten bij een jeugdbeweging, in een sportclub of in het verenigingsleven zeggen veel over je persoonlijkheid en je talenten.

Vraag feedback

‘Vergeet niet om tijdens het gesprek ook zelf vragen te stellen’, voegt Hilde Brackeva, Head of Talent Fit Center bij BNP Paribas Fortis er nog aan toe. ‘Dat toont dat je betrokken en alert bent, ik kan dat erg appreciëren. Een selectieproces is tenslotte meer en meer een dialoog tussen twee partijen aan het worden, in plaats van een vraag- en antwoordgesprek. Vraag op het einde ook gerust welke indruk je hebt nagelaten. Krijg je achteraf te horen dat je de job toch niet hebt, pols dan zeker naar de precieze reden. Vraag wat je op een volgende sollicitatie beter kan doen. Elk gesprek is een kans om bij te leren. Of dacht je dat dat stopte bij het verlaten van de schoolbanken?’

