Geen luilekkerleven voor deze Belgische ex-voetballers

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Vacature Niet alle voormalige voetballers genieten van hun pensioen in een villa onder de zon. Heel wat vroegere helden van de groene rechthoek moeten na hun carrière op zoek naar een job. Deze acht ex-voetballers doen iets anders dan rentenieren aan een zwembad.

Vital Borkelmans - PR-medewerker

Zijn onvermoeibare rushes op de linkerflank leverden Vital Borkelmans de bijnaam 'Brommerke' op. Die onverzettelijkheid etaleerde hij vooral bij Club Brugge waarvoor hij net geen 350 competitiewedstrijden speelde. Pas op 43-jarige leeftijd hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak. Later verscheen Borkelmans weer op het voorplan als assistent-coach van Marc Wilmots bij de Rode Duivels. Vandaag is hij PR-medewerker bij Carro-Bel dat chapewerken uitvoert. Al konden we hem hier ook als kompel vermelden. In het begin van zijn carrière daalde hij immers nog af in de mijn van Eisden.

Wat verdienen 'gewone' mensen in de bouw? 2676 euro bruto



Patrick Goots - verkoper

Goals maken, dat was het handelsmerk van Patrick Goots, 'Patje Boem Boem' voor de vrienden. In verschillende afdelingen scoorde hij meer dan 400 doelpunten. Naast zijn onmiskenbaar torinstinct was ook zijn uiterlijk een handelsmerk. Zijn typerende paardenstaart en oorring maakten hem mee tot één van de smaakmakers van het Belgisch voetbal. Vandaag is Goots verkoper voor de ambachtelijke Sterkstokers Distilleries. In het gamma zitten onder meer verschillende gins in de kleuren van voetbalclubs.

Wat verdienen 'gewone' mensen in de verkoop? 2261 euro bruto



Josip Weber - vertegenwoordiger

Ook Josip Weber had een patent op doelpunten maken. Bij Cercle Brugge schopte hij het driemaal tot topschutter van de Belgische competitie. Het leverde hem een transfer op naar Anderlecht. Hij kampte er vaak met blessures die hem uiteindelijk deden stoppen met professioneel voetbal. Weber - die zich als Kroaat tot Belg liet naturaliseren - is ook bekend om de niet-gefloten strafschopfout op het WK van 1994 tegen Duitsland. Iets oudere voetbalfans hebben er nog nachtmerries om. Josip Weber is vertegenwoordiger voor het West-Vlaamse DL Chemicals in zijn geboorteland Kroatië. Eerder dit jaar raakte bekend dat Weber al drie jaar vecht tegen kanker.

Wat verdienen 'gewone' mensen in de chemische sector? 3156 euro bruto



Jan Mulder - columnist, auteur, voetbalanalist

Ooit was er een tijd dat voetballers niet van club wisselden in het tempo waarin ze hun hemd ruilen voor een vers exemplaar. In die jaren maakte Jan Mulder het mooie weer bij Anderlecht en Ajax. Samen met zijn debuutclub Winschoten VV zijn dat de enige clubs waar hij ooit voor voetbalde. Het leverde hem verschillende titels en bekers op. Na zijn carrière ontpopte Mulder zich tot een begenadigd auteur en columnist. Hij is als voetbalanalist ook een graag geziene gast in Vlaamse en Nederlandse TV-programma's.

Wat verdienen 'gewone' mensen in de media en communicatie? 2488 euro bruto



Jonas De Roeck - ambtenaar

Als solide verdediger speelde Jonas De Roeck onder meer voor Antwerp, Lierse en het Duitse Augsburg. Vorig seizoen leidde hij als trainer traditieclub Berchem Sport naar de titel in de tweede amateurliga. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. Aan het begin van dit seizoen liet Sint-Truiden De Roeck debuteren als trainer in de Jupiler Pro League. Dat betekende meteen ook het einde van zijn job als ambtenaar bij de gemeente Brasschaat.

Wat verdienen 'gewone' mensen bij de overheid: 2722 euro bruto



Imke Courtois - doctoraatsstudente en voetbalanaliste

Qua naambekendheid moeten vrouwelijke voetballers het overduidelijk afleggen tegenover hun mannelijke collega's, hoe goed ze ook zijn. Imke Courtois is een uitzondering op die regel. Hoewel ze titels won met Standard en bij de nationale ploeg speelde, dankt Courtois die bekendheid vooral aan haar fel gesmaakte optredens als voetbalanaliste. Op 29-jarige leeftijd kapte ze als actieve voetbalster om meer tijd te hebben voor haar doctoraat in de gezondheidspsychologie.

Wat verdienen 'gewone' mensen in het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek? 2906 euro bruto



Didier Frenay - spelersmakelaar

Als voetballer doet de naam van Didier Frenay misschien niet zo veel belletjes rinkelen. Hij voetbalde weliswaar bij verschillende clubs in binnen- en buitenland. Maar vandaag is hij actief als spelersmakelaar bij het managementbureau Starfactory. Dat behartigt de zaken van onder meer Koen Casteels, Landry Dimata en Abdoulaye Diaby. Maar dé grote vis bij Starfactory is ongetwijfeld Kevin De Bruyne. Al doet de Rode Duivel ook beroep op een andere makelaar.

Wat verdienen 'gewone' mensen in de diensten aan particulieren en ondernemingen? 2544 euro bruto



Jef Delen - cafébaas

Had je het over voetbalclub Westerlo, dan kon je jarenlang niet naast Jef Delen. Het overgrote deel van zijn bijna 400 wedstrijden in de hoogste afdeling speelde hij voor club uit de Parel der Kempen. 'Jefke' scoorde in 2001 het enige doelpunt in de bekerfinale die Westerlo won. Na zijn carrière als voetballer opende Delen bar Jardin, uiteraard in Westerlo. Een jaar na de opening sloot het café echter de deuren.

Wat verdienen 'gewone' mensen in de horeca? 2193 euro bruto



De brutolonen komen uit het Salariskompas van vacature.com. We vermeldden telkens het loon voor een niet-kaderlid met 5 jaar werkervaring.



