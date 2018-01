Gedraagt de Vlaamse rekruteerder zich wel correct? Enquête sollicitatie-etiquette vacature.com en UGent Piet Verbeest

23 januari 2018

11u15

Bron: vacature.com 0 Vacature Sollicitanten worden tot in den treure bestookt met goedbedoelde raad die ze niet in de wind mogen slaan als ze echt kans willen maken op een job. Advies naar werkgevers toe hoor je dan weer zelden. Gedraagt die zich wel correct tijdens aanwervingsprocedures? Wat vinden de sollicitanten daar zelf van?

Vacature.com en UGent willen graag van jou vernemen in welke mate je (al dan niet negatieve) sollicitatie-ervaringen jouw mening over bedrijven waar je solliciteerde beïnvloeden.

Bij elke stap in het sollicitatieproces word je als werkzoekende op van alles en nog wat afgerekend. Het begint al met je cv en motivatiebrief: als die niet perfect volgens de regels zijn opgesteld, kan je de felbegeerde baan meestal al op je buik schrijven. Om vervolgens ook alle selectieproeven en kennismakingsgesprekken met succes te doorstaan, moet je werkelijk over de hele lijn bij je potentiële werkgever de juiste snaar weten te raken. Solliciteren is, kortom, a hell of a job.

Over de andere kant wordt dan weer zelden geschreven. Nochtans hoor je in de wandelgangen best wel vaak gemor, over werkgevers die zelfs niet de moeite doen om een standaard afwijzingsmail te sturen of amper of geen feedback geven na een gesprek.

Vacature.com en de vakgroep Sociale Economie van UGent nodigen je nu uit om in een anonieme enquête te vertellen hoe je terugkijkt op je voorbije sollicitatie-ervaringen. Voelde je je altijd correct behandeld? Vind je dat de gemiddelde rekruteerder voldoende oog heeft voor het menselijke aspect? Of zou hij zich best wel wat respectvoller en beleefder mogen opstellen?

Deze online vragenlijst kost je gemiddeld vijf tot tien minuten van je tijd. En met een beetje geluk houd je er misschien wel een Bongo-bon ter waarde van 499 euro aan over. Niet lang daarna lees je dan in vacature.com magazine en op www.vacature.com hoe de Vlaamse werkgever het er op het vlak van sollicitatie-etiquette van afbrengt.

