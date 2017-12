Gaat je collega te ver? 5 tekenen dat er sprake is van seksuele intimidatie Julie Putseys

10u00

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Als je je ongemakkelijk voelt bij het gedrag van een collega, zal je dit eerst aan hem of haar moeten duidelijk maken. Vacature Seksuele intimidatie omsluit meer dan je zou denken. Als je in de 5 volgende stellingen je eigen situatie herkent, kan je er zeker van zijn dat je met grensoverschrijdend gedrag te maken hebt.

1. Het gedrag van je collega maakt je ongemakkelijk

Als je collega handtastelijk wordt, of je probeert om te kopen voor seksuele gunsten, zou je met recht en reden een #metoo de wereld kunnen insturen. Maar de meeste ongewenste intimiteiten zijn veel subtieler.

Als er een werknemer te dichtbij komt staan en zijn of haar seksleven uit de doeken doet, bijvoorbeeld, of op een ongepaste manier naar je lichaam staart en er opmerkingen over maakt, is het maar normaal dat je je ongemakkelijk voelt. Ander gedrag dat een alarmbel zou moeten doen afgaan? Wanneer je collega je uitvraagt over je privéleven en seksuele ervaringen, je pornografisch materiaal voorlegt, je een intiem geschenk cadeau doet zoals een lingeriesetje, je tracht aan te zetten over een seksueel geladen onderwerp te praten of er voortdurend bij jou op aandringt om buiten de werkuren af te spreken.

2. Je wordt enorm vastgepind op je gender

In een professionele omgeving zou het niet mogen uitmaken of je een man of vrouw bent. Als er een collega je vrouwelijkheid of mannelijkheid toch zo nodig wil benadrukken, geeft dat een oncomfortabel gevoel, vooral als dit dan ook nog eens de reden blijkt te zijn van bepaalde gemiste kansen. Seksuele intimidatie gaat vaak gepaard met vormen van seksisme.

3. Je collega stopt er maar niet mee

Hey, een beetje flirten mag, een compliment maken ook. Als je je echter ongemakkelijk voelt door het gedrag van een collega, zal je dit aan hem of haar moeten duidelijk maken. Misschien is hij of zij zich wel helemaal niet bewust van het effect dat je ervan ondervindt. Als de persoon in kwestie echter niet stopt met het gedrag, of er zelfs een schepje bovenop doet, heb je duidelijk te maken met seksuele intimidatie.

4. Je voelt groepsdruk om mee te doen of om niet ‘moeilijk’ te doen

Als het ongepast gedrag van je baas komt, zal je je mogelijks verplicht voelen je mond te houden uit vrees voor de gevolgen. Wat als je je carrière naar de vaantjes helpt als je moeilijk doet?

Daders van seksuele intimidatie zijn zich vaak bewust van de macht die zij over je uitoefenen. Het is net door die machtsrelatie over jou dat ze je hebben uitgekozen. De kans is namelijk een pak groter dat ze wegkomen met grensoverschrijdend gedrag bij iemand die onder hen staat dan bij hun baas.

5. Je hebt teveel schrik om iets te zeggen

Veel werknemers die te maken hebben met seksuele intimidatie spreken zich niet uit over het gedrag, laat staan dat ze het rapporteren. Als slachtoffer van ongewenste intimiteiten gaan er namelijk allerlei vragen door je hoofd. Wat als je collega’s of je baas je niet geloven? Wat als ze je gaan zien als een duts die niet in staat is de eigen boontjes te doppen? Wat als de dader een vergeldingsactie onderneemt? Als je echter niets onderneemt, is de kans heel groot dat de situatie onveranderd blijft of zelfs escaleert.

