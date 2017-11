Faith Padayao verhuisde van de Filippijnen om in een Antwerps woonzorgcentrum te komen werken Joni Horemans

10u00

Bron: vacature.com 0 Jonas Roosens Faith Padayao, zorgkundige bij Zorgbedrijf Antwerpen. Vacature In onze Daarom werk ik hier-rubriek vertellen gewone werknemers wat ze tof en minder tof vinden aan hun job. Vandaag: verpleegster Faith Padayao (32).

“Ik werkte als verpleegster op de chirurgische afdeling van een Filippijns ziekenhuis toen mijn manager benaderd werd door een Belgisch rekruteringsbureau; ze zochten opgeleide verpleegkundigen die naar België wilden verhuizen om hun carrière daar verder te zetten. De grote troef was natuurlijk het enorme verschil in salaris: in de Filippijnen verdient zelfs een gediplomeerde verpleegkundige amper 300 euro bruto per maand. Simpelweg door hetzelfde werk in België te doen kan ik mijn familie zoveel beter steunen.”

“Ik moest er wel echt een sprong in het onbekende voor wagen. Het rekruteringsbureau gaf me een contract, maar ik moest eerst heel intensief Nederlandse les volgen – tijdens mijn opleidingsperiode kreeg ik gelukkig wel al een kleine vergoeding. Vervolgens solliciteerde ik via Skype bij diverse Belgische werkgevers. In het Nederlands, ah ja! Dat was spannend, want ik wist dat ik zonder arbeidscontract ook nooit een werkvisum zou krijgen, dus ik moest echt aan job geraken. Uiteindelijk kreeg ik een werkaanbieding van een privérusthuis in Wilrijk, maar dat betekende niet dat ik direct naar België kon vliegen en kon beginnen werken. Eerst moest ik immers alle formaliteiten in orde brengen, waaronder bijvoorbeeld het gelijkstellen van mijn diploma verpleegkunde. Het duurde drie jaar voor ik in 2012 naar België kon verhuizen!”

Ik vond het eerst een beetje schandalig dat Belgische families hun oudere familieleden niet in huis opnemen. Faith Padayao

“Mijn werk vergelijken met mijn werk vroeger is moeilijk. In de Filippijnen bestaan er om te beginnen eigenlijk al geen echte rusthuizen zoals we ze in België kennen; iedereen zorgt tot het einde voor zijn ouders. Ik geef toe dat ik het begin zelfs een beetje schandalig vond dat Belgische families hun oudere familieleden niet automatisch in huis opnamen, maar nu ik de manier van leven in België beter ken begrijp ik dat ook veel beter. Een ander groot verschil: hier in België mag ik mijn baas gewoon bij de voornaam aanspreken. In de Filippijnen is zoiets totaal ondenkbaar!” (lacht)

“Mijn eerste werkjaren in België waren behoorlijk intensief. Naast de fulltime job was ik immers ook verder Nederlands aan het studeren en de inburgeringscursus aan het volgen. Het was echt wel aanpassen af en toe; het klimaat, de dialecten die ik eerst niet goed begreep, toch een beetje heimwee… Maar nu ben ik blij dat ik doorgebeten heb: ik doe mijn werk met passie en plezier, de patiënten zijn lief en doen me denken aan mijn eigen oma.”

“Mijn man werkt ook als verpleger in België. Ik vond nog niet zo lang geleden een nieuwe vaste job bij Zorgbedrijf Antwerpen, als gegradueerd verpleegkundige bij WZC De Gulden Lelie, en ons tweede kindje is op komst. Ik ben ontzettend dankbaar voor alle kansen die ik hier heb gekregen.”

Woon- en werkplaats: Antwerpen

Pendeltijd: 30 minuten met het openbaar vervoer. Als het niet te koud is: met de fiets.

Maandloon: ongeveer €2.600 bruto

Extralegale voordelen: Maaltijdcheques, woon-werkvergoeding, Sodexo kortingkaart

Werken in de zorgsector

In de zorgsector heb je diverse loopbaanopties. Wil je in een ziekenhuis werken? Of toch liever in de thuisverpleging? En dan kan je ook nog, zoals Faith, terecht in een zorgcentrum.

Nog niet gevonden wat je zoekt? Hier vind je alle jobs in de zorgsector.

Lees ook:

Zo krijg je een mooi loon in de zorgsector

Zorgverlener: voor eens en altijd een knelpuntberoep

Zoveel personeel heeft de zorgsector nodig

Bron: vacature.com.